Người dân chật vật giữa triều cường: Bao cát, xe chết máy và nước ngập khắp nơi

Ghi nhận tại đường Bình Quới (phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM), triều cường bắt đầu dâng cao từ gần 17 giờ và phải đến hơn 19 giờ, nước mới từ từ rút đi.
Dù người dân đã có sự chuẩn bị từ trước, cảnh ngập vẫn khiến việc sinh hoạt trở nên nhọc nhằn. Nhiều bao cát được kê sẵn, nhưng nước vẫn tràn vào nhà và đường. Nhiều đoạn ngập sâu khiến xe máy chết máy, giao thông tê liệt, buộc lực lượng CSGT phải điều xe chuyên dụng đến hỗ trợ, giúp người dân di chuyển an toàn.
Có mặt tại đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP HCM), từ khoảng 17 giờ, triều cường bắt đầu tràn bờ, nhanh chóng gây ngập sâu ở nhiều khu vực. Khoảng 18 giờ, nước dâng cao khiến những tuyến đường trũng và các ngã rẽ vào hẻm ngập quá nửa bánh xe.
Theo quan sát, người dân phải chủ động kê ghế, vật dụng trước các con hẻm, nơi trũng thấp làm dấu hiệu cảnh báo cho người qua lại.
Chỉ sau chưa đầy một giờ ngập, nhiều người đi xe máy phải dắt bộ vì nước ngập sâu, xe khó di chuyển. Không ít phương tiện bị chết máy giữa đường.
Sống trên đường Trần Xuân Soạn, bà Đinh Thị Phương (SN 1971) cho biết, cứ mỗi lần triều cường dâng là nước lại tràn vào nhà. Những hộ ở trong hẻm nhỏ hay khu vực trũng thấp càng vất vả hơn.
Bà Phương chia sẻ: "Hôm nay không mưa mà nước vẫn lên cao, tuy ít hơn mọi hôm một chút. Mỗi lần nghe dự báo triều cường là tôi lại lo, chỉ mong thành phố sớm làm lại hệ thống thoát nước đoạn này cho đỡ khổ".
Bà kể thêm, nhiều lần nước ngập sâu, bà phải gọi điện dặn con cháu "khoan hãy về" vì sợ xe chết máy giữa đường. Cũng có nhiều người vì ngập mà té xe, khổ lắm. Xe chết máy thì liên miên, cứ mùa mưa tới là lo sợ.
Cũng sống trên đường Trần Xuân Soạn, ông Nguyễn Văn Kẹo (SN 1940) có chung nỗi lo. Ông kể: "Nước hôm nay lên nhanh lắm, ngập cũng nhanh, may là không mưa nên dân đỡ cực. Chứ mưa với triều dồn cùng lúc thì không biết xoay xở sao".
Nhớ lại những lần vừa mưa vừa ngập, ông Kẹo nói: "Tôi sống ở đây mấy chục năm, thấy đường có nâng cao, nhưng thoát nước vẫn kém. Mỗi lần triều cường, nước ngoài sông lại tràn ngược theo đường cống mà lên, chịu không nổi".
Trong khi đó, đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận, TP HCM), nước tràn vào đường từ sớm (khoảng 16 giờ), ngập sâu khoảng nửa bánh xe từ hơn từ 18 giờ, sau nước cũng xuống nhanh.
Trên đường Cao Thị Chính (phường Phú Thuận, TP HCM) cũng không khá hơn, nước ngập lênh láng, khiến việc di chuyển khó khăn, đến hơn 19 giờ mới bắt đầu rút dần.
Diễn biến triều cường ở TP HCM
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn lên chậm trong 1-2 ngày tới. Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào hôm nay và ngày mai (ngày 6 và 7-11, tức 17 và 18-9 Âm lịch), ở mức rất cao, khả năng vượt mức lịch sử.
Theo đó, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP HCM.
