VIDEO: Nơi nương tựa cuối đời của những phận người cô đơn giữa TP HCM

Đó là chùa Lâm Quang (quận 8) – ngôi chùa đặc biệt đã cưu mang những "phận người không còn ai" suốt gần 30 năm qua.
Từ năm 1995, ngôi chùa này bắt đầu đón nhận các cụ già lang thang, bán vé số, rồi dần trở thành điểm tựa của những phận đời “không còn ai”. Đây là mái nhà chung của hơn 100 cụ bà neo đơn. Mỗi người một số phận, nhưng họ đều có chung một điểm: không nhà cửa, không con cái, không người nuôi dưỡng.
Sư cô Diệu Sơn chia sẻ: “Các cụ ở đây đều không nhà, không con cái. Khi các cụ đau yếu thì chùa sẽ chăm sóc, đưa đi bệnh viện. Còn khi các cụ qua đời, chùa lo toàn bộ ma chay, hỏa táng và thờ cốt của các cụ tại chùa”.
Một ngày ở Lâm Quang trôi qua yên ả: hai thời niệm Phật, bữa cơm đủ đầy, bác sĩ đến khám định kỳ. Với hơn trăm cụ già, chùa Lâm Quang không chỉ là nơi ở, mà là một mái nhà – một gia đình – một bến đỗ bình yên để khép lại cuộc đời trong thanh thản.
Từ đó đến nay, chùa đã tiễn đưa hơn 500 cụ về cõi vĩnh hằng. Hiện tại, chùa đang cưu mang 112 cụ bà và 13 trẻ em trong những hoàn cảnh đặc biệt.
Các cụ già ở đây đa phần từ 65 tuổi đến 100 tuổi. Một ngày của các cụ trôi qua nhẹ nhàng với lịch sinh hoạt đều đặn. Thức ăn được các cụ khen rất ngon, với cả lựa chọn mặn và chay.
Đối với các sư cô tại đây, những người đã chọn con đường "xuất gia" đồng nghĩa với việc chấp nhận sống xa cha mẹ và gia đình ruột thịt, thì các cụ bà neo đơn lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Để có thể hoàn thành công việc chăm sóc tận tụy này, các sư cô xem các cụ như chính người thân của mình.
Sự chăm sóc tại đây không chỉ dừng lại ở miếng ăn, giấc ngủ mà còn là sự an tâm tuyệt đối về y tế. Các cụ được đi khám định kỳ hàng tháng, 6 tháng khám tổng quát một lần và chùa còn có bác sĩ và các nhóm vật lý trị liệu thường xuyên đến thăm khám.
Với hơn 100 cụ già nơi đây, chùa Lâm Quang không chỉ là chốn ở, mà là một mái nhà – một gia đình – một bến đỗ bình yên để hướng về đất Phật. Và đâu đó, giữa thành phố rộng lớn này, vẫn còn rất nhiều “phận người không còn ai” – đang mong một mái nhà như thế.
