Không khí ấm áp, nghĩa tình tại “Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn” xã Bình Lợi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Không khí ấm áp, nghĩa tình tại “Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn” xã Bình Lợi

Huỳnh Như

(NLĐO) - Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân

Ngày 26-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, TP HCM phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức "Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn" trong không khí vui tươi, ấm áp, thắm đượm nghĩa tình, góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Bình Lợi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng thời khẳng định vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Không khí ấm áp, nghĩa tình tại “Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn” xã Bình Lợi - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Cẩm Thúy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, bà Trần Thị Cẩm Thúy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi - cho biết "Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn" là dịp để nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc, đồng thời thể hiện tinh thần gắn bó, sẻ chia giữa chính quyền, MTTQ và người dân. 

"Chúng tôi mong muốn thông qua các hoạt động thiết thực này sẽ góp phần chăm lo tốt hơn cho đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên, người lao động và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời lan tỏa thông điệp sống tích cực, yêu thương và trách nhiệm vì cộng đồng, xây dựng xã Bình Lợi ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình" - bà Trần Thị Cẩm Thúy nhấn mạnh.

Không khí ấm áp, nghĩa tình tại “Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn” xã Bình Lợi - Ảnh 2.

Không khí ấm áp, nghĩa tình tại “Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn” xã Bình Lợi - Ảnh 3.

Không khí ấm áp, nghĩa tình tại “Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn” xã Bình Lợi - Ảnh 4.

Nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa đã được trao đến các em thiếu nhi vượt khó, học giỏi và đoàn viên, hội viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng công trình "Đèn năng lượng mặt trời" trị giá 5 triệu đồng cho nhân dân ấp 2, góp phần thắp sáng các tuyến đường giao thông nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự và tạo cảnh quan khang trang, an toàn hơn cho người dân đi lại. 

Bên cạnh đó, trao 90 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) gồm tập sách và nhu yếu phẩm thiết yêu cho các em thiếu nhi vượt khó, học giỏi và đoàn viên, hội viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Không khí ấm áp, nghĩa tình tại “Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn” xã Bình Lợi - Ảnh 5.
Không khí ấm áp, nghĩa tình tại “Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn” xã Bình Lợi - Ảnh 6.
Không khí ấm áp, nghĩa tình tại “Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn” xã Bình Lợi - Ảnh 7.

Các gian hàng “0 đồng”, "nước uống miễn phí", “đổi rác thải nhựa lấy quà” thu hút đông đảo người dân tham gia

Ngoài ra, ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cộng đồng, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tham gia như gian hàng "0 đồng", "nước uống miễn phí", "đổi rác thải nhựa lấy quà"... nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú

(NLĐO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 67 ủy viên, Ban Thường trực có 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

(NLĐO) - Tại Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một, các đại biểu đã quyên góp gần 120 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai.

Ông Phạm Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Đông Hiệp, TP HCM

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM khẳng định MTTQ vẫn giữ vai trò quan trọng trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

gian hàng 0 đồng Xã Bình Lợi Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn đổi rác thải nhựa lấy quà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo