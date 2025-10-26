Không khí ấm áp, nghĩa tình tại “Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn” xã Bình Lợi

Ngày 26-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, TP HCM phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức "Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn" trong không khí vui tươi, ấm áp, thắm đượm nghĩa tình, góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Bình Lợi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng thời khẳng định vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Bà Trần Thị Cẩm Thúy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, bà Trần Thị Cẩm Thúy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi - cho biết "Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn" là dịp để nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc, đồng thời thể hiện tinh thần gắn bó, sẻ chia giữa chính quyền, MTTQ và người dân.

"Chúng tôi mong muốn thông qua các hoạt động thiết thực này sẽ góp phần chăm lo tốt hơn cho đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên, người lao động và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời lan tỏa thông điệp sống tích cực, yêu thương và trách nhiệm vì cộng đồng, xây dựng xã Bình Lợi ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình" - bà Trần Thị Cẩm Thúy nhấn mạnh.

Nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa đã được trao đến các em thiếu nhi vượt khó, học giỏi và đoàn viên, hội viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng công trình "Đèn năng lượng mặt trời" trị giá 5 triệu đồng cho nhân dân ấp 2, góp phần thắp sáng các tuyến đường giao thông nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự và tạo cảnh quan khang trang, an toàn hơn cho người dân đi lại.

Bên cạnh đó, trao 90 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) gồm tập sách và nhu yếu phẩm thiết yêu cho các em thiếu nhi vượt khó, học giỏi và đoàn viên, hội viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Các gian hàng “0 đồng”, "nước uống miễn phí", “đổi rác thải nhựa lấy quà” thu hút đông đảo người dân tham gia



Ngoài ra, ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cộng đồng, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tham gia như gian hàng "0 đồng", "nước uống miễn phí", "đổi rác thải nhựa lấy quà"... nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.