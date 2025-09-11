"Mái ấm gia đình Việt" - show thiện nguyện duy nhất liên tục vào top SocialTrend Ranking

Chương trình truyền hình thiện nguyện "Mái ấm gia đình Việt" sẽ tiếp tục ghi hình 7 tập mới tại Quảng trường Công viên Phú Cường (đường Tôn Đức Thắng, TP Rạch Giá, tỉnh An Giang) từ ngày 25 đến 28-9.

Trong lần dừng chân tại miền Tây Nam Bộ, chương trình sẽ hỗ trợ 21 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, vận động viên nổi tiếng.

Sau đợt ghi hình tại Thanh Hóa, "Mái ấm gia đình Việt" sẽ tiếp tục hành trình yêu thương tại các tỉnh miền Tây

Sau hơn 3 năm phát sóng, "Mái ấm gia đình Việt" đã trở thành chương trình truyền hình thiện nguyện hiếm hoi duy trì sức hút bền bỉ. Với hơn 150 tập, gần 300 khách mời tham gia và gần 15 tỉ đồng hỗ trợ được trao tặng cho 453 gia đình cùng hàng ngàn trẻ em nghèo, chương trình tiếp tục lan tỏa sứ mệnh "Mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng".

Không chỉ trên sóng truyền hình, chương trình còn duy trì sức nóng trên mạng xã hội. Theo YouNet Media, chương trình vừa lọt top 3 show truyền hình thu hút thảo luận nhất tuần qua với hơn 83.700 lượt bàn luận.

"Mái ấm gia đình Việt" lọt top 3 mảng show truyền hình tuần qua với 83.700 thảo luận

"Mái ấm gia đình Việt" cũng là chương trình về thiện nguyện duy nhất liên tục lọt vào danh sách BSI Top 10 – bảng xếp hạng Social Media do trang Buzzmetrics công bố trong nhiều tháng liền

Trong tập 150 vừa phát sóng, câu chuyện về em Nguyễn Văn Anh mồ côi mẹ vì ung thư, hiện sống cùng bác dâu và chăm sóc bà ngoại bệnh nặng, hay em Trương Khánh Dương mồ côi mẹ, chỉ còn bà ngoại bị tai biến làm chỗ dựa, đã khiến cộng đồng mạng xúc động và chia sẻ mạnh mẽ.

Chính những câu chuyện đời thường đầy nhân văn đã giúp chương trình tiếp tục duy trì sự lan tỏa và được công chúng đồng hành.