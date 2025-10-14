HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền

Chung tay lan tỏa yêu thương đến Mái ấm Hy vọng Vincent

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Giữa làng quê Quảng Trị, có một mái ấm đặc biệt đang chở che 120 trẻ khuyết tật - nơi tình yêu thương được vun đắp mỗi ngày bằng tấm lòng thiện nguyện.

Chung tay lan tỏa yêu thương đến Mái ấm Hy vọng Vincent - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại ADB trao quà cho các em nhỏ tại Mái ấm Hy vọng Vincent.

Ngày 14-10, Công ty TNHH Thương mại ADB - đã đến thăm và tặng quà Mái ấm Hy vọng Vincent - nơi đang chăm sóc 120 trẻ em khuyết tật, thuộc Cộng đoàn Mến Thánh giá Hướng Phương (xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Tại đây, lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại ADB - đã gửi lời thăm hỏi, động viên và trao tặng 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà gồm sữa, bánh, kẹo và đặc biệt là 100 suất quà đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như: bàn chải, kem đánh răng, xà bông, khăn tắm… dành cho các em nhỏ trong mái ấm.

Những món quà giản dị nhưng chứa đựng tấm lòng sẻ chia, mong mang đến cho các em thêm niềm vui, thêm hơi ấm giữa cuộc sống còn nhiều thiệt thòi, bất hạnh.

Dịp này, đoàn cũng đến thăm và tặng quà cho một hộ gia đình ở thôn Tô Xá (xã Quảng Trạch), nơi đang chăm sóc một thanh niên bị khuyết tật bẩm sinh.

Chung tay lan tỏa yêu thương đến Mái ấm Hy vọng Vincent - Ảnh 2.

Những món quà được chuẩn bị chu đáo gửi tặng từng em nhỏ trong mái ấm

Chung tay lan tỏa yêu thương đến Mái ấm Hy vọng Vincent - Ảnh 3.

Niềm hạnh phúc giản dị của trẻ thơ khi được quan tâm, sẻ chia

Ông Nguyễn Xuân Đính - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại ADB, chia sẻ cá nhân ông và công ty đã nhiều lần đến thăm, tặng quà cho các cháu khuyết tật ở Mái ấm Hy vọng Vincent - nơi nuôi dưỡng hơn 100 trẻ em đến từ nhiều làng quê khác nhau của Quảng Trị, nhưng đều có điểm chung là kém may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa.

"Đặc biệt, nhìn cách các nữ tu ân cần chăm sóc cho các cháu, chúng tôi rất cảm phục trước sự hy sinh, quảng đại của các chị. Chúng tôi chỉ góp một phần nhỏ, mong các sơ có thêm niềm vui, còn các con có thêm chút quà, chút động viên để thấy mình không bị bỏ quên" - ông Đính xúc động nói.

Chung tay lan tỏa yêu thương đến Mái ấm Hy vọng Vincent - Ảnh 4.

Sự quan tâm của cộng đồng là nguồn động viên lớn lao cho mái ấm trong hành trình đầy yêu thương

Mái ấm Hy vọng Vincent được thành lập từ năm 2007, đến nay đã trở thành ngôi nhà chung của 120 trẻ em khuyết tật. Những ngày đầu, mái ấm chỉ nhận nuôi vài em nhỏ mồ côi, khuyết tật quanh vùng. Sau gần hai thập niên, nơi đây đã thực sự trở thành chốn nương tựa của những phận đời kém may mắn của nhiều địa phương ở phía bắc tỉnh Quảng Trị.

Hiện Mái ấm đang nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy học cho 90 trẻ nội trú và 30 trẻ bán trú. Các em được chia thành 10 phòng, tùy theo mức độ khuyết tật: Phòng phục hồi chức năng, phòng dạy trẻ chậm phát triển ngôn ngữ, trí tuệ, trẻ tự kỷ, tăng động, hội chứng Down…

Không chỉ lo từng bữa ăn, giấc ngủ, việc học và phục hồi chức năng cho các em, các nữ tu nơi đây còn phải xoay xở để duy trì mái ấm. Ngoài phần hỗ trợ ít ỏi từ Cộng đoàn Mến Thánh giá Hướng Phương và tấm lòng của các nhà hảo tâm, các sơ còn trồng rau, nuôi gà, heo… để có thêm nguồn thực phẩm và kinh phí chăm sóc cho các em

nhà hảo tâm tặng quà trẻ em khuyết tật Mái ấm hy vọng Vincent Cộng đoàn Mến Thánh giá Hướng Phương Công ty TNHH Thương mại ADB Quảng Bình Nguyễn Xuân Đính
