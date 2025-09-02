Video: Pháo hoa rực sáng giữa mưa, lòng dân rộn ràng ngày Tết Độc lập

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.
Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập
Người được tặng: Thay đổi
Hoặc thanh toán bằng
Yêu cầu xuất hóa đơn điện tử
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn
Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439
Chọn phương thức thanh toán
Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ tới
Chọn một trong số các hình thức sau
Yêu cầu xuất hóa đơn điện tử
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở ( Saigon Bank )
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý: Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên. Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hành chính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn
Hướng dẫn thanh toán
Bình luận (0)