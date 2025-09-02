TP HCM rộn ràng chờ khoảnh khắc pháo hoa mừng Quốc khánh 2- 9

Đúng 21 giờ tối nay (2-9), người dân TP HCM sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Pháo hoa sẽ được bắn đồng loạt tại tại 4 địa điểm. Trong đó, 3 điểm tầm cao gồm: Đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Cùng với đó là 1 điểm bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới). Màn bắn pháo hoa sẽ kéo dài trong 15 phút.

Theo ghi nhận, dù còn khoảng 2 giờ nữa mới bắt đầu bắn pháo hoa nhưng đã có rất đông người dân đổ về các tuyến đường khu vực trung tâm như: Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tôn, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bến Bạch Đằng... để chờ xem.

Tại cầu Ba Son, từ hơn 18 giờ đã chật kín người dân đứng chờ, nhiều gia đình, bạn trẻ tranh thủ check-in và ghi lại cảnh đông đúc.

Dòng người đông đúc đang đổ về khu vực bắn pháo hoa

Nhiều người đi sớm để tìm chỗ ngồi chờ xem pháo hoa

Người lớn, trẻ nhỏ hoà mình vào không khí ngày Tết Độc lập

Không khí tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nhiều người dân trải bạt, chọn chỗ đẹp từ sớm để chờ xem pháo hoa

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông

Hoà mình vào không khí nhộn nhịp trong ngày đại lễ, chị Nguyễn Thu Trang (36 tuổi, ngụ phường Sài Gòn) không giấu được sự háo hức: “Năm nay, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, một dấu mốc rất đặc biệt nên cảm xúc cũng khác hẳn mọi năm. Tôi rất hồi hộp và mong chờ khoảnh khắc được ngắm màn pháo hoa chào mừng sự kiện có ý nghĩa của dân tộc".

Người dân phấn khởi, rạng rỡ đón pháo hoa

Gia đình anh Võ Nguyễn Tùng Bá cùng nhau đi đón pháo hoa mừng Tết Độc lập

Chung cảm xúc tự hào, náo nức, gia đình anh Võ Nguyễn Tùng Bá (ngụ phường Thông Tây Hội) có mặt từ rất sớm tại điểm bắn pháo hoa. Trong lúc chờ đợi, anh Bá chia sẻ niềm vui và sự tự hào về lễ kỉ kiệm 80 Quốc khánh 2-9: "Sáng nay gia đình tôi đã xem diễu binh, diễu hành qua màn ảnh, tối nay lại đưa nhau đi xem pháo hoa, trọn vẹn một ngày đại lễ của đất nước".



