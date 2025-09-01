Ngày 1-9, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án bố trí lực lượng vào dịp lễ 2-9.

Khu vực dự kiến bắn pháo hoa tối 2-9 ở trung tâm TP HCM.

Trước đó, từ 14 giờ phút ngày 29-8, lực lượng CSGT TP HCM đã triển khai lực lượng trên các tuyến đường chính, nhất là tại các khu vực cửa ngõ, sân bay, bến xe,… để điều tiết, phân luồng giao thông, tạo điều kiện cho người dân lưu thông an toàn, thuận lợi.

Cảnh sát sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, kiểm tra xử lý nghiêm người dân tham gia đua xe, cổ vũ đua xe và gây rối trật tự công cộng.

Bên cạnh đó, cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn giao thông đường bộ như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi lái xe; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn;...

Đặc biệt, tối 2-9 sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 80 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25.8.1945 - 25.8.2025) tại 3 điểm.

Cụ thể, khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương; quảng trường Trung tâm Bãi Sau, phường Vũng Tàu. Thời gian diễn ra từ 21 đến 21 giờ 15 phút ngày 2-9.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực bắn pháo hoa, lực lượng CSGT sẽ có mặt tại các khu vực trung tâm, những vị trí tập trung đông người dọc các tuyến giao thông có nguy cơ cao xảy ra ùn ứ và ùn tắc giao thông để phân luồng.

Đại diện PC08 khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.



"Đối với những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, lực lượng chức năng sẽ cương quyết xử lý, trấn áp; tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia. Người dân cần giữ thái độ lịch sự, bình tĩnh, nhường nhịn để giúp giảm áp lực giao thông và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân và những người xung quanh" - đại diện PC08 thông tin.