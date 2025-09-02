HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội mừng Quốc khánh 2-9

Hoàng Triều - Hữu Thắng

(NLĐO) - Hàng vạn người dân đã hân hoan, phấn khích khi chiêm ngưỡng pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô Hà Nội tối 2-9 chào mừng Quốc khánh.

Sau Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (đại lễ A80) dâng trào xúc động, niềm tự hào diễn ra sáng 2-9, hàng vạn người dân Hà Nội và người dân đến với thủ đô lại hân hoan chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại 6 trận địa, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối 2-9.

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

Pháo hoa rực sáng trên Hồ Tây. Ảnh: CTV

Như chiều lòng người, sau những ngày thường xuyên có mưa vào buổi tối, từ sáng khi diễn ra Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành đại lễ A80 đến tối 2-9, thời tiết Hà Nội không có mưa, tiết trời dịu mát.

Trong thời tiết thuận lợi, hàng vạn người đã phấn khích reo hò khi chứng kiến pháo hoa tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời thủ đô Ngày Tết độc lập ở 5 địa điểm: Hồ Gươm; Công viên Thống nhất; trước Cung Thể thao dưới nước, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia; vườn hoa Lạc Long Quân và hồ Văn Quán.

Tại mỗi địa điểm, lực lượng chức năng đã bắn 600 quả pháo hoa tầm cao và 90 giàn pháo hoa tầm thấp trong thời gian 15 phút.

Theo UBND TP Hà Nội, tổng số có 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, với kinh phí thực hiện khoảng 13,45 tỉ đồng.

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 2.

Từ sớm, hàng nghìn người đã đổ dồn về xung quanh khu vực Hồ Gươm để chờ xem màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2-9

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội tối 2-9

Màn pháo hoa tại hồ Văn Quán. Video: CTV

Pháo hoa tại Mỹ Đình. Video: Hữu Hưng

Màn pháo hoa tại Hồ Tây. Video: M.Châu

Pháo hoa rực rỡ ở Công viên Thống nhất. Video: CTV

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 3.

Pháo hoa nhìn từ khu vực Hồ Tây

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 4.

Màn bắn pháo hoa mãn nhãn kéo dài 15 phút đã làm thỏa mãn sự kỳ vọng của người dân

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 5.

Mãn nhãn màn pháo hoa tại Mỹ Đình. Ảnh: Hữu Hưng

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 6.

Biển người xem pháo hoa tại Mỹ Đình. Ảnh: Hữu Hưng



Tin liên quan

TP HCM: Hàng ngàn người dân đội mưa ngắm pháo hoa rực rỡ mừng Quốc khánh

TP HCM: Hàng ngàn người dân đội mưa ngắm pháo hoa rực rỡ mừng Quốc khánh

(NLĐO) - Không khí nhộn nhịp, náo nức tràn ngập trên nhiều tuyến đường của TP HCM khi người dân đổ về khu vực trung tâm chờ xem pháo hoa mừng Tết Độc lập

Bắn pháo hoa tối 2-9: CSGT TP HCM sẵn sàng để người dân thưởng thức trọn vẹn

(NLĐO) - TP HCM sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa ở khu vực trung tâm TP HCM, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.

Vì sao Hà Tĩnh bất ngờ dừng bắn pháo hoa dịp Quốc khánh?

(NLĐO) - Tỉnh Hà Tĩnh quyết định dừng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh để tập trung khắc phục hậu quả bão số 5.

