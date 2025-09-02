Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội mừng Quốc khánh 2-9

Sau Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (đại lễ A80) dâng trào xúc động, niềm tự hào diễn ra sáng 2-9, hàng vạn người dân Hà Nội và người dân đến với thủ đô lại hân hoan chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại 6 trận địa, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối 2-9.

Pháo hoa rực sáng trên Hồ Tây. Ảnh: CTV

Như chiều lòng người, sau những ngày thường xuyên có mưa vào buổi tối, từ sáng khi diễn ra Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành đại lễ A80 đến tối 2-9, thời tiết Hà Nội không có mưa, tiết trời dịu mát.

Trong thời tiết thuận lợi, hàng vạn người đã phấn khích reo hò khi chứng kiến pháo hoa tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời thủ đô Ngày Tết độc lập ở 5 địa điểm: Hồ Gươm; Công viên Thống nhất; trước Cung Thể thao dưới nước, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia; vườn hoa Lạc Long Quân và hồ Văn Quán.

Tại mỗi địa điểm, lực lượng chức năng đã bắn 600 quả pháo hoa tầm cao và 90 giàn pháo hoa tầm thấp trong thời gian 15 phút.

Theo UBND TP Hà Nội, tổng số có 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, với kinh phí thực hiện khoảng 13,45 tỉ đồng.

Từ sớm, hàng nghìn người đã đổ dồn về xung quanh khu vực Hồ Gươm để chờ xem màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2-9

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội tối 2-9

Màn pháo hoa tại hồ Văn Quán. Video: CTV

Pháo hoa tại Mỹ Đình. Video: Hữu Hưng

Màn pháo hoa tại Hồ Tây. Video: M.Châu

Pháo hoa rực rỡ ở Công viên Thống nhất. Video: CTV

Pháo hoa nhìn từ khu vực Hồ Tây

Màn bắn pháo hoa mãn nhãn kéo dài 15 phút đã làm thỏa mãn sự kỳ vọng của người dân

Mãn nhãn màn pháo hoa tại Mỹ Đình. Ảnh: Hữu Hưng

Biển người xem pháo hoa tại Mỹ Đình. Ảnh: Hữu Hưng





