VIDEO: Phương Trang mở 4 tuyến xe buýt có máy lạnh và wifi tại Cà Mau

Ngày 21-8, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang khai trương 4 tuyến xe buýt không trợ giá hoạt động nội tỉnh, gồm: Phú Lộc – Láng Trâm; Bạc Liêu – Trần Đề; Bạc Liêu – Phước Long và Bạc Liêu – Cầu Đỏ. Xe buýt chạy hằng ngày từ 5 giờ đến 17 giờ, kết nối liên tỉnh và liên xã, phường trong tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu cắt băng khai trương 4 tuyến xe buýt

Tất cả phương tiện đều là xe mới GAZ B26 (18 chỗ ngồi và 8 chỗ đứng), được đánh giá phù hợp với điều kiện giao thông vùng ĐBSCL.

Trên xe có máy lạnh, wifi miễn phí, bảng điện tử thông báo hành trình, hệ thống định vị GPS, camera an ninh, bảo đảm an toàn và tiện nghi cho hành khách.

Giá vé được xây dựng theo hướng nhân văn, công bằng: học sinh – sinh viên đồng giá 7.000 đồng/lượt; người trên 70 tuổi, người có công, người khuyết tật được giảm giá; trẻ em dưới 6 tuổi và người khuyết tật đặc biệt nặng đi miễn phí.

Theo kế hoạch, quý IV-2025, Cà Mau sẽ đưa thêm 6 tuyến mới đi vào hoạt động, kết nối liên vùng thông suốt.

Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang đưa vào khai thác 4 tuyến xe buýt không trợ giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau và liên tỉnh

Xe buýt Phương Trang được đầu tư mới 100% với nhiều tiện nghi hiện đại

Đại biểu trải nghiệm xe buýt Phương Trang sau khi khai trương

Việc đưa xe buýt chất lượng cao vào khai thác nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm ùn tắc giao thông, góp phần xây dựng hình ảnh giao thông văn minh, hiện đại tại Cà Mau.