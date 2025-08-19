HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Phúc Nguyên

(NLĐO) – Công an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm

Ngày 19-8, một lãnh đạo của Công an xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau cho biết thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc "một cháu bé 6 tuổi bị bắt cóc" trên địa bàn xã là không đúng sự thật.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin "Khẩn cấp tìm người thân bị bắt cóc tại Bạc Liêu".

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau- Ảnh 1.

Thông tin về việc một cháu bé 6 tuổi ở Đắk Lắk bị bắt cóc là chưa đúng sự thật.

Theo thông được đăng tải trên tài khoản Facebook Nguyễn Thanh Hải, vào chiều 18-8, con trai là Nguyễn Tuấn Khôi (6 tuổi) bị một đôi nam nữ vào nhà sau bế lên xe rồi rời đi.

Địa điểm xảy ra vụ việc là xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (nay là xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau).

Để tạo lòng tin cho mọi người, Facebook Nguyễn Thanh Hải còn đăng kèm tấm ảnh chụp chân dung một bé trai và một tấm ảnh màu trắng đen không nhìn rõ…

Thông tin đăng tải còn cho rằng gia đình đã báo công an và đăng số điện thoại được cho là của người thân cháu bé. Sau khi đăng tải, thông tin trên thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây hoang mang dư luận.

Lãnh đạo Công an xã Ninh Quới khẳng định sẽ xác minh để xử lý nghiêm theo quy định đối với người tung tin sai sự thật.

Trước thềm năm học mới, Bộ GD-ĐT cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ, "bắt cóc online" học sinh, sinh viên

Trước thềm năm học mới, Bộ GD-ĐT cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ, "bắt cóc online" học sinh, sinh viên

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT cảnh báo thủ đoạn tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lôi kéo, "bắt cóc online" học sinh, sinh viên.

Kỹ năng sống: Bảo vệ trẻ khỏi đuối nước và nguy cơ "bắt cóc online"

(NLĐO) - Tập luyện thể thao và rèn luyện kỹ năng sống là một vài cách giúp trẻ phòng chống đuối nước và nguy cơ "bắt cóc online"

Xúc động lá thư gửi Công an Đà Nẵng của cha cô gái bị "bắt cóc online"

(NLĐO) – Cảm phục trước tinh thần vì dân phục vụ của các chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng, người cha có con gái bị "bắt cóc online" đã gửi thư cảm ơn.

tỉnh cà mau tỉnh Bạc Liêu mạng xã hội facebook cộng đồng mạng bắt cóc
