Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Ngày 19-8, một lãnh đạo của Công an xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau cho biết thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc "một cháu bé 6 tuổi bị bắt cóc" trên địa bàn xã là không đúng sự thật.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin "Khẩn cấp tìm người thân bị bắt cóc tại Bạc Liêu".

Thông tin về việc một cháu bé 6 tuổi ở Đắk Lắk bị bắt cóc là chưa đúng sự thật.

Theo thông được đăng tải trên tài khoản Facebook Nguyễn Thanh Hải, vào chiều 18-8, con trai là Nguyễn Tuấn Khôi (6 tuổi) bị một đôi nam nữ vào nhà sau bế lên xe rồi rời đi.

Địa điểm xảy ra vụ việc là xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (nay là xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau).

Để tạo lòng tin cho mọi người, Facebook Nguyễn Thanh Hải còn đăng kèm tấm ảnh chụp chân dung một bé trai và một tấm ảnh màu trắng đen không nhìn rõ…

Thông tin đăng tải còn cho rằng gia đình đã báo công an và đăng số điện thoại được cho là của người thân cháu bé. Sau khi đăng tải, thông tin trên thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây hoang mang dư luận.

Lãnh đạo Công an xã Ninh Quới khẳng định sẽ xác minh để xử lý nghiêm theo quy định đối với người tung tin sai sự thật.