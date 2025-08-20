HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Tin vui cho hàng ngàn hộ dân có thu nhập thấp ở Cà Mau

Vân Du

(NLĐO) – Dự án nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau sẽ giúp hàng ngàn hộ dân có thu nhập thấp ổn định cuộc sống.

Ngày 20-8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết UBND tỉnh này vừa phối hợp cùng Tập đoàn T&T Group tổ chức khởi công công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên với quy mô hơn 1.200 căn hộ.

Công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên do Công ty TNHH T&T Land Cà Mau - thành viên Tập đoàn T&T Group làm chủ đầu tư có tổng diện tích 2,05 ha với 5 khối nhà cao 10 tầng cung ứng 1.241 căn hộ. Qua đó, sẽ đáp ứng chỗ ở cho gần 5.000 hộ dân có thu nhập thấp.

Tin vui cho hàng ngàn hộ dân có thu nhập thấp ở Cà Mau- Ảnh 1.

Dự án nhà ở xã hội tại phường An Xuyên sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhiều hộ dân có thu nhập thấp

Lấy cảm hứng từ hình ảnh con thuyền, Đất Mũi Cà Mau nên công trình không chỉ có kiến trúc dứt khoát, mạnh mẽ mà còn phản chiếu bản sắc riêng của Cà Mau với khát vọng vươn khơi. Đặt trong tổng thể khu đô thị T&T Cà Mau rộng gần 23 ha, khu nhà ở xã hội được thiết kế hài hòa với hạ tầng kỹ thuật - xã hội được đầu tư đồng bộ, đa dạng tiện ích và giao thông kết nối thuận lợi.

Khi hoàn thành, dự án không chỉ giải quyết nhu cầu an cư cho công nhân, người thu nhập thấp, người yếu thế mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cũng như định hình diện mạo đô thị hiện đại tại trung Cà Mau.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group cho biết bên cạnh các dự án bất động sản thương mại quy mô lớn thì tập đoàn còn kiên trì với sứ mệnh đồng hành cùng địa phương trong các chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi cộng đồng.

"Nhà ở xã hội không chỉ là chỗ ở mà còn là nền tảng để người dân an cư lập nghiệp và yên tâm cống hiến cho quê hương. Dự án vừa mới khởi công là minh chứng rõ nét cho tinh thần của T&T Group trong việc đồng hành cùng chính quyền chăm lo đời sống người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu về nhà ở xã hội của Chính phủ và của tỉnh" – ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao, đến năm 2030, tỉnh Cà Mau phải hoàn thành 4.800 căn nhà ở xã hội. Thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh Cà Mau đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các dự án nhà ở xã hội được triển khai, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Qua đó, góp phần tăng nguồn cung nhà ở xã hội trên thị trường, giúp người thu nhập thấp an cư và ổn định cuộc sống.

Dự án nhà ở xã hội phường An Xuyên được tỉnh Cà Mau xác định là một trong những dự án trọng điểm trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của tỉnh. Với quyết tâm hỗ trợ nhà đầu tư hình thành, đẩy nhanh tiến độ dự án, tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các ngành chức năng nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng, kịp thời tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý, thủ tục đầu tư xây dựng…


Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

(NLĐO) – Công an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm

Cà Mau đạt nhiều kết quả ấn tượng trong tư vấn, giới thiệu việc làm

(NLĐO) – Hàng chục ngàn người lao động ở Cà Mau đã được tư vấn, giới thiệu và tìm được những công việc phù hợp mang lại thu nhập cao

Sân bay Cà Mau sẽ đóng cửa khi thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp

(NLĐO) – Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau được thực hiện trên diện tích hơn 105 ha và ảnh hưởng hơn 600 hộ dân

    Thông báo