VIDEO: Quảng trường 278 tỉ đồng ở Cà Mau nhộn nhịp ngày Tết

Phóng sự ảnh-video: Vân Du -

(NLĐO) – Người dân khắp nơi tập trung về quảng trường Phan Ngọc Hiển để "check in" với biểu tượng con tôm cao 24m trong những ngày Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau vào những ngày Tết, đông đảo người dân cùng du khách đến du Xuân và "check in" với biểu tượng con tôm.

Tiếng nói cười của du khách cùng hoạt động vui chơi của trẻ em đã tạo nên không khí sôi động tại quảng trường đẹp nhất trung tâm tỉnh Cà Mau.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho hay quảng trường Phan Ngọc Hiển không chỉ là công trình kiến trúc nghệ thuật mang tầm biểu tượng ở địa phương mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, lễ hội… của người dân.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển có diện tích hơn 35.000 m2, tổng vốn đầu tư 278 tỉ đồng. Trong đó, biểu tượng con tôm Cà Mau cao 24 m, cột cờ Tổ quốc cao 28 m và 233 vòi nhạc nước nghệ thuật.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh (ngụ TPHCM) cho biết qua báo chí, gia đình bà biết đến biểu tượng con tôm Cà Mau khổng lồ tại quảng trường. "Gia đình tôi chọn Cà Mau làm điểm du xuân nên tranh thủ ghé quảng trường Phan Ngọc Hiển để mấy đứa nhỏ vui chơi và chụp hình lưu niệm với biểu tượng con tôm" – bà hào hứng.

Du khách Trần Trung Kiên (ngụ TP Hà Nội) nhận xét: "Cà Mau không chỉ có cảnh quan đẹp mà bà con nơi đây còn rất mến khách. Giữa trung tâm hành chính tỉnh có biểu tượng con tôm to và đẹp như vậy sẽ là một điểm nhấn để địa phương thu hút du khách".

Cà Mau có diện tích nuôi tôm trên 427.000 ha và được xem là "thủ phủ" tôm của cả nước. Năm 2025, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh ước đạt hơn 908.000 tấn (sản lượng tôm 566.000 tấn) với kim ngạch xuất khẩu hơn 2,5 tỉ USD.

Dưới đây là hình ảnh quảng trường Phan Ngọc Hiển nhộn nhịp vào ngày Xuân:

VIDEO: Quảng trường 278 tỉ đồng ở Cà Mau nhộn nhịp ngày Tết - Ảnh 1.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển lung linh về đêm

VIDEO: Quảng trường 278 tỉ đồng ở Cà Mau nhộn nhịp ngày Tết - Ảnh 2.

VIDEO: Quảng trường 278 tỉ đồng ở Cà Mau nhộn nhịp ngày Tết - Ảnh 3.

Du khách "check in" tại quảng trường Phan Ngọc Hiển và biểu tượng ngành hàng tỉ USD của Cà Mau

VIDEO: Quảng trường 278 tỉ đồng ở Cà Mau nhộn nhịp ngày Tết - Ảnh 4.

Người dân di chuyển về quảng trường Phan Ngọc Hiển vào những ngày Tết

VIDEO: Quảng trường 278 tỉ đồng ở Cà Mau nhộn nhịp ngày Tết - Ảnh 5.

VIDEO: Quảng trường 278 tỉ đồng ở Cà Mau nhộn nhịp ngày Tết - Ảnh 6.

VIDEO: Quảng trường 278 tỉ đồng ở Cà Mau nhộn nhịp ngày Tết - Ảnh 7.

Biểu tượng con tôm Cà Mau cao 24 m tại quảng trường Phan Ngọc Hiển

VIDEO: Quảng trường 278 tỉ đồng ở Cà Mau nhộn nhịp ngày Tết - Ảnh 8.

VIDEO: Quảng trường 278 tỉ đồng ở Cà Mau nhộn nhịp ngày Tết - Ảnh 9.

VIDEO: Quảng trường 278 tỉ đồng ở Cà Mau nhộn nhịp ngày Tết - Ảnh 10.

VIDEO: Quảng trường 278 tỉ đồng ở Cà Mau nhộn nhịp ngày Tết - Ảnh 11.

Nhiều em nhỏ được người thân dẫn đến quảng trường Phan Ngọc Hiển để vui chơi, tham quan và chụp hình lưu niệm

VIDEO: Quảng trường 278 tỉ đồng ở Cà Mau nhộn nhịp ngày Tết - Ảnh 12.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn đến quảng trường Phan Ngọc Hiển bán đồ chơi cho trẻ em để kiếm thêm thu nhập

VIDEO: Quảng trường 278 tỉ đồng ở Cà Mau nhộn nhịp ngày Tết - Ảnh 13.

VIDEO: Quảng trường 278 tỉ đồng ở Cà Mau nhộn nhịp ngày Tết - Ảnh 14.

Không khí nhộn nhịp tại quảng trường có biểu tượng con tôm ở Cà Mau

