image

VIDEO: Rực rỡ áo dài trên đường phố TPHCM vào ngày Quốc tế Phụ nữ

Quỳnh Trâm -

(NLĐO) - Sáng 8-3, trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM, hơn 50.000 người dân thành phố cùng tham gia chương trình đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài.

Video liên quan

Lễ hội Áo dài và kế hoạch hút khách du lịch của TPHCM

Lễ hội Áo dài và kế hoạch hút khách du lịch của TPHCM

Kinh tế 08/03/2026
Khai mạc Lễ hội Áo dài TP HCM 2026 với chủ đề “Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng”

Khai mạc Lễ hội Áo dài TP HCM 2026 với chủ đề “Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng”

Văn hóa - Văn nghệ 07/03/2026
Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt

Khoẻ - Đẹp 23/02/2026
Du khách xúng xính áo dài check-in Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ

Du khách xúng xính áo dài check-in Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ

Du lịch xanh 16/02/2026
