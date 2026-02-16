HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Du khách xúng xính áo dài check-in Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ

Trần Thường

(NLĐO) – Du khách thập phương đến Hội An đã chọn cho mình những tà áo dài đầy duyên dáng, cùng khoe sắc trên những con phố ngập hoa và đèn lồng.

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, phố cổ Hội An khoác lên mình vẻ rực rỡ, trở thành điểm hẹn của đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đặc biệt trong ngày 29 Tết, hình ảnh du khách xúng xính áo dài dạo bước, check-in giữa không gian cổ kính đã tạo nên bức tranh xuân đầy sắc màu.

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Các bạn trẻ lưu lại những khoảnh khắc vui nhộn trên phố cổ Hội An

Từ sáng sớm, các tuyến đường quen thuộc như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng đã nhộn nhịp người qua lại. Nhiều du khách lựa chọn thuê hoặc chuẩn bị sẵn áo dài truyền thống để lưu giữ khoảnh khắc đầu xuân. Những tà áo đủ sắc đỏ, vàng, xanh… nổi bật giữa nền tường vàng và giàn hoa giấy đặc trưng của Hội An.

Không chỉ du khách Việt, nhiều du khách quốc tế cũng hào hứng trải nghiệm trang phục truyền thống. Các nhóm bạn trẻ, gia đình và cặp đôi tranh thủ ghi lại những bộ ảnh xuân tại Chùa Cầu, dọc sông Hoài hay trong các con hẻm nhỏ đậm chất phố cổ. Không khí vừa rộn ràng vừa mang nét hoài niệm rất riêng của Hội An những ngày giáp Tết.

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Khu vực Chùa Cầu có nhiều du khách tìm đến chụp ảnh kỷ niệm

Theo ghi nhận, dịch vụ cho thuê áo dài và chụp ảnh tại phố cổ hoạt động sôi động. Nhiều cửa hàng cho biết lượng khách tăng mạnh so với ngày thường, đặc biệt trong hai ngày 28 và 29 Tết.

Người dân địa phương cũng tất bật chuẩn bị Tết, nhưng không quên nở nụ cười thân thiện khi du khách dừng chân hỏi đường hoặc nhờ chụp ảnh. Sự giao hòa giữa nhịp sống thường nhật và dòng người du xuân đã làm nên sức hút riêng của phố cổ.

Với thời tiết nắng nhẹ, ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 tại Hội An trở thành thời điểm lý tưởng để du khách vừa du xuân, vừa lưu giữ những khung hình đậm chất truyền thống. Những tà áo dài bay nhẹ trong gió xuân như góp thêm nét duyên cho phố cổ, báo hiệu một mùa Tết đang về rất gần.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận sáng 29 Tết:

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Nhiều thiếu nữ tìm đến các điểm chụp ảnh nổi tiếng ở Hội An để ghi lại khoảnh khắc trong ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 8.

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 9.

Trên các con phố, du khách khoe sắc trong những tà áo dài đủ sắc màu

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 10.

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 11.

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 12.

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 13.

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 14.

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 15.

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 16.

Thời tiết ở Hội An những ngày cuối năm chiều lòng du khách khi có nắng nhẹ

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 17.

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 18.

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 19.

Cặp đôi vợ Việt - chồng Tây cùng khoác áo dài truyền thống Việt Nam chụp ảnh ngày 29 Tết

Du khách xúng xính áo dài check-in phố cổ Hội An ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 20.

Du khách nước ngoài hào hứng với các mặt hàng lưu niệm được bày bán tại phố cổ Hội An

Đà Nẵng trang phục truyền thống Phố cổ Hội An du khách quốc tế Áo dài truyền thống Tết
    Thông báo