Khai mạc Lễ hội Áo dài TP HCM 2026 với chủ đề “Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng”

Tối 6-3, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lễ hội Áo dài TP HCM lần thứ 12 năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng".

Chương trình do Sở Du lịch TP HCM phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), 1.986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3).

Lễ hội năm nay gồm 17 hoạt động chính, diễn ra đến hết ngày 31-3, mở ra chuỗi sự kiện văn hóa – du lịch nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam và quảng bá hình ảnh TP HCM đến du khách trong nước và quốc tế.

Tham dự chương trình có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM Võ Ngọc Thanh Trúc; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng nhiều đại biểu, nhà thiết kế, nghệ sĩ và đông đảo người dân.

Lễ hội năm nay quy tụ 37 nhà thiết kế trên cả nước với gần 400 bộ áo dài, hơn 600 người mẫu, diễn viên và 37 đại sứ đến từ nhiều lĩnh vực.

Các hoạt động được triển khai xuyên suốt tháng 3, tạo nên không gian văn hóa – du lịch đa sắc màu, nơi áo dài hiện diện từ sân khấu nghệ thuật đến đời sống cộng đồng và các điểm du lịch của thành phố.

Các đại sứ Lễ hội Áo dài TP HCM 2026 nhận hoa từ lãnh đạo thành phố trong đêm khai mạc.

Áo dài - nguồn lực văn hoá cho du lịch và kinh tế sáng tạo

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh: "Lễ hội Áo dài TP HCM 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa thường niên mà còn hướng tới việc chuyển hóa các giá trị văn hóa thành sức mạnh mềm, tạo nguồn lực cho phát triển du lịch, kinh tế sáng tạo và góp phần định vị hình ảnh một đô thị năng động, trung tâm hội tụ văn hóa sáng tạo của cả nước.

Sự kiện cũng là động lực để các nhà thiết kế, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong hành trình gia tăng giá trị của áo dài".

Sau 12 năm tổ chức, lễ hội đã góp phần định vị thành phố là điểm đến văn hóa sáng tạo, hội nhập, đồng thời khẳng định áo dài là biểu tượng kết nối cộng đồng.

Bà khẳng định: "Mỗi sợi tơ vàng son được dệt hôm nay không chỉ tạo nên tà áo dài rực rỡ mà còn kết nối truyền thống với tương lai, kết nối bản sắc với hội nhập và kết nối TP HCM với bạn bè năm châu".

Lễ hội vì vậy không chỉ dừng lại ở các hoạt động trong tháng 3 mà hướng tới trở thành phong trào văn hóa lan tỏa suốt năm, nơi mỗi người dân đều có thể trở thành một "đại sứ văn hóa", kể câu chuyện về áo dài bằng cảm xúc và niềm tự hào.

Đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TP HCM 2026 rực rỡ sắc màu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Khắc hoạ dòng chảy di sản qua hình tượng "kén tơ"

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sân khấu được thiết kế với hình tượng "kén tơ", biểu trưng cho sự hội tụ, nuôi dưỡng và chuyển hóa của các giá trị truyền thống.

Từ những sợi tơ vàng óng, chiếc kén dần hình thành như giai đoạn tích tụ của di sản. Khi chiếc kén mở ra, các bộ sưu tập áo dài lần lượt xuất hiện, kể câu chuyện về hành trình văn hóa Việt Nam.

Hình ảnh "kén tơ hóa bướm" được xem là ẩn dụ cho sự thăng hoa và bước chuyển mình của dân tộc trong thời đại mới.

Chương trình nghệ thuật gồm ba chương: "Sợi tơ thời gian", "Sợi tơ kết nối" và "Dệt nên khát vọng",kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống với công nghệ trình chiếu 3D mapping.

Đêm khai mạc giới thiệu 9 bộ sưu tập áo dài đến từ nhiều nhà thiết kế trên cả nước như Trung Đinh, Như Nguyễn, Adrian Anh Tuấn, Liên Hương, Đỗ Trịnh Hoài Nam, Ivan Trần, Ngô Nhật Huy, Việt Hùng, Đinh Văn Thơ, …

Các bộ sưu tập mang nhiều chủ đề đa dạng như Rạng rỡ TP HCM, Mã đáo thành công, Việt Nam gấm hoa, Bà – Mẹ – Chị – Em, Mộc sắc, Rực rỡ Việt Nam… được trình diễn bởi hoa hậu, á hậu, nam vương, người mẫu và nghệ sĩ.







Lan tỏa tình yêu áo dài từ người dân đến du khách quốc tế

Theo bà Trịnh Thị Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM, Đại sứ Lễ hội Áo dài 2026, đêm khai mạc năm nay được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, quy tụ đông đảo nhà thiết kế tham gia cùng các bộ sưu tập đa dạng, từ truyền thống đến hiện đại.

Lãnh đạo TP HCM tặng hoa tri ân các nhà thiết kế đã đồng hành cùng Lễ hội Áo dài TP HCM 2026.

"Lễ hội Áo dài lần thứ 12 mang đến một đêm khai mạc mãn nhãn với nhiều bộ sưu tập phong phú. Không chỉ người mẫu, nghệ sĩ trình diễn, đông đảo người dân cũng mặc áo dài tham dự, tạo nên không khí rực rỡ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thành công của lễ hội năm nay còn thể hiện ở việc thu hút nhiều đại sứ và bạn bè quốc tế đến tham gia cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của áo dài Việt Nam" - bà Thanh cho biết.

Không chỉ người dân trong nước, nhiều du khách quốc tế cũng tỏ ra thích thú khi được hòa mình vào không khí lễ hội và trải nghiệm trang phục truyền thống Việt Nam.

Chị Olga Yarskaya (28 tuổi), du khách đến từ Nga, cho biết đã mua một bộ áo dài trong chuyến du lịch tại Phú Quốc và quyết định mặc trang phục này khi tham dự lễ hội tại TP HCM.

"Tôi biết người Việt Nam rất trân trọng trang phục truyền thống của mình. Vì vậy, khi khoác lên mình bộ áo dài tại sự kiện hôm nay, tôi cảm thấy đó là một niềm vinh hạnh. Được hòa mình vào không khí lễ hội và mặc trang phục truyền thống của Việt Nam là kỷ niệm rất đặc biệt đối với tôi" – chị Olga Yarskaya chia sẻ.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Áo dài TP HCM 2026

Theo BTC, Lễ hội Áo dài TP HCM năm 2026 được nâng tầm quy mô với chuỗi hoạt động diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Các chương trình nổi bật gồm: lễ khai mạc; chương trình nghệ thuật áo dài; chương trình kỷ niệm 1986 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3); đồng diễn dân vũ với áo dài; diễu hành áo dài; chung kết cuộc thi Duyên dáng áo dài TP HCM; cuộc thi vẽ áo dài thiếu nhi; cuộc thi Ảnh đẹp áo dài online… Lễ hội diễn ra đến hết 31-3-2026, cao điểm từ 6 đến 8-3. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình kỷ niệm 1.986 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), kết hợp đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tham gia tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, trong đó khoảng 3.000 người sẽ đồng diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Không gian lễ hội trải rộng tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Showroom Xuất khẩu 92-96 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), các ga Metro số 1, cùng nhiều di tích lịch sử, điểm đến du lịch, khách sạn và công trình biểu tượng trên địa bàn TP HCM.























