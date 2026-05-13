HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá sầu riêng 13-5, nhiều vựa ở Đông Nam Bộ tăng giá thu mua, thị trường vẫn chịu áp lực lớn

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Sầu riêng Việt Nam thêm áp lực khi Thái Lan, Malaysia vào vụ đồng loạt, nguồn cung tăng mạnh và giá bán liên tục giảm

Ngày 13-5, nhiều vựa sầu riêng tại khu vực Đông Nam Bộ điều chỉnh tăng giá thu mua so với hôm trước. Theo đó, sầu riêng giống Ri6 đạt chuẩn xuất khẩu được mua ở mức 45.000 - 48.000 đồng/kg; giống Monthong có giá 82.000 - 85.000 đồng/kg và khoảng 85.000 đồng/kg đối với Musang King. Mức giá này hiện cao hơn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 2.000 đồng/kg.

Trong khi đó, theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá sầu riêng Musang King tại Malaysia đã giảm đáng kể so với mức đỉnh của năm trước, hiện dao động khoảng 8 - 12 USD/kg tùy chất lượng.

Giá sầu riêng tại Malaysia có thể tiếp tục đi xuống khi các vùng trồng của nước này bước vào cao điểm thu hoạch trong tháng 5 và tháng 6. Nguồn cung tăng mạnh khiến nhiều doanh nghiệp ưu tiên tiêu thụ tại thị trường nội địa thay vì đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc như trước đây, nhằm giảm áp lực chi phí vận chuyển và bảo quản trong bối cảnh cạnh tranh giá ngày càng gay gắt.

Giá sầu riêng tăng tại Đông Nam Bộ 2026 , thị trường chịu áp lực từ đối thủ lớn - Ảnh 2.

Cấp đông sầu riêng - giải pháp giảm áp lực khi thu hoạch đồng loạt

Không chỉ Malaysia, Thái Lan cũng bước vào chính vụ sầu riêng trong giai đoạn này. Theo The Nation Thailand, cao điểm thu hoạch của nước này rơi vào tháng 5 và tháng 6. Năm 2025, xuất khẩu sầu riêng của Thái Lan đạt khoảng 3,9 tỉ USD; sản lượng năm 2026 dự kiến tăng thêm 33%, làm dấy lên lo ngại dư cung trên thị trường.

Cuối tháng 4 vừa qua, “chiến thần livestream” Pimrypie của Thái Lan từng gây chú ý khi thực hiện phiên bán 1 triệu trái sầu riêng với giá khuyến mãi khoảng 110.000 - 120.000 đồng/trái. Mỗi trái thường nặng từ 2 - 5kg. Chương trình này sau đó tạo ra nhiều tranh luận do mức giá quá thấp, bị cho là có thể ảnh hưởng đến mặt bằng giá sầu riêng của nông dân Thái Lan.

Thái Lan và Malaysia hiện không chỉ là đối thủ cạnh tranh của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc mà còn là những thị trường nhập khẩu sầu riêng Việt Nam.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2025, Thái Lan là thị trường nhập khẩu sầu riêng lớn thứ 4 của Việt Nam với kim ngạch khoảng 35,7 triệu USD. Trong khi đó, Malaysia nổi lên như thị trường tiềm năng mới khi lọt tốp 10 thị trường nhập khẩu, đạt gần 2,6 triệu USD, cao hơn cả Hàn Quốc.

Áp lực “đụng mùa” với các đối thủ lớn đang kéo giá sầu riêng Việt Nam giảm sâu. Tuy nhiên, các giải pháp như cấp đông tạm trữ hay đẩy mạnh chế biến vẫn gặp nhiều trở ngại do hạn chế về năng lực kho lạnh và chi phí vốn ở mức cao.

Tin liên quan

Vải thiều - sầu riêng cùng gặp khó

Vải thiều - sầu riêng cùng gặp khó

Hai loại trái cây chủ lực của Việt Nam cùng lúc đối mặt những thử thách, ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu

Doanh nghiệp và người trồng sầu riêng "đứng ngồi không yên"

(NLĐO) - Từ ngày 1-6, khi phía Trung Quốc áp dụng lệnh về quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu nghiêm ngặt hơn, khó khăn của ngành sầu riêng có thể còn lớn hơn

Sầu riêng nhiễm cadimi: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ ra nguyên nhân cốt lõi

(NLĐO) – Cần nhiều giải pháp trước mắt, lâu dài để giải quyết ách tắc đầu ra của sầu riêng – loại trái cây tỉ USD của Việt Nam

Đồng bằng sông Cửu Long sầu riêng thị trường Trung Quốc giá sầu riêng sầu riêng Thái Lan Musang King
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo