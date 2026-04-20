Giáo dục

Khám phá nghề từ những trải nghiệm thực tế

Huế Xuân - Huy Lân

(NLĐO) - Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tại Đà Nẵng đã tạo nên sức hút lớn khi kết hợp giữa tư vấn hướng nghiệp với hoạt động trải nghiệm thực tế.

Vừa qua, tại Trường THPT Sào Nam (Thành phố Đà Nẵng), chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" do Báo Người Lao Động tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh lớp 11 và 12 trên địa bàn TP Đà Nẵng. Không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe tư vấn từ chuyên gia, học sinh còn đặc biệt hào hứng với các hoạt động trải nghiệm thực tế ngay tại sân trường.

Háo hức khám phá nghề nghiệp trực quan

Sự kiện là dịp để các trường đại học, cao đẳng giới thiệu những ngành học "mũi nhọn" với cơ hội việc làm rộng mở. Giữa hàng loạt gian hàng, khu vực của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic trở thành tâm điểm chú ý khi kết hợp khéo léo lồng ghép giữa tư vấn hướng nghiệp và khám phá nghề nghiệp trực quan.

Điểm nhấn thú vị nhất khiến nhiều học sinh thích thú là khu vực trình diễn pha chế. Tại đây, các bạn không chỉ được tìm hiểu về kỹ năng nghề nghiệp mà còn trực tiếp xem những màn biểu diễn pha chế điêu luyện của các bartender.

VIDEO: Học sinh Đà Nẵng hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm tại chương trình Đưa trường học đến thí sinh

img

Thay vì chỉ tư vấn hướng nghiệp đơn thuần, Trường CĐ FPT Polytechnic lồng ghép hoạt pha chế cụ thể của bộ môn Quản trị nhà hàng - Khách sạn để học sinh dễ hình dung

ThS Nguyễn Đình An, Giám đốc Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng, cho biết nhà trường có môi trường học tập năng động với chương trình đào tạo nghề trong vòng 2 năm. Đặc biệt, ngay từ năm nhất, sinh viên đã được đi kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp. Từ đó, giúp sinh viên hình dung rõ hơn công việc tương lai.

"Thời gian qua, nhà trường đã đưa 150 sinh viên đi thực tập tại Hải Phòng, được hỗ trợ ăn ở và hưởng mức lương thực tập từ 7-10 triệu đồng, tùy theo từng vị trí" - ThS An cho biết thêm.

Đa dạng việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp

Tại khu vực tư vấn của Tập đoàn De Heus Việt Nam, học sinh quan tâm đến cơ hội việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là những công việc có thể phát triển ngay tại quê hương.

Theo bà Hồ Thị Ngọc Liên, Đối tác chiến lược nhân sự, Tập đoàn De Heus Việt Nam, khi nhắc đến nông nghiệp, nhiều người thường nghĩ đến trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình với hình ảnh lạc hậu. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của quá khứ. Hiện nay, nông nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp số.

img

Thay vì chạy theo ngành "hot", nhiều học sinh muốn phát triển với những nhóm ngành bền vững, dễ khởi nghiệp ngay tại quê nhà.

img

Nam sinh quét mã QR, tìm hiểu về các ngành nghề đang được tuyển dụng tại tập đoàn De Heus

Tại Việt Nam, nhiều nông trại và doanh nghiệp chăn nuôi đã ứng dụng các hệ thống quản lý như phần mềm quản lý sản xuất, công nghệ blockchain để truy xuất nguồn gốc nông sản, sử dụng robot trong quá trình sản xuất và thu hoạch.

"Tập đoàn De Heus là tập đoàn nông nghiệp đến từ Hà Lan với hơn 17.000 nhân sự trên toàn cầu. Riêng lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, tập đoàn có khoảng 90 nhà máy trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có hơn 15 nhà máy trải dài từ Bắc vào Nam, tất cả đều vận hành theo hướng tự động hóa và hiện đại hóa"- bà Liên cho biết.

Theo bà Liên, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực này rất đa dạng, không chỉ giới hạn ở các ngành nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, thú y mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như quản trị kinh doanh, quản trị sản xuất và đặc biệt là các ngành kỹ thuật như cơ điện, tự động hóa.

Tin liên quan

VIDEO: Khoảnh khắc đặc biệt tại sân Trường THPT Sào Nam

(NLĐO) - Mặc dù chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" đã kết thúc nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh nán lại giữa sân trường để các chuyên gia tư vấn thêm

Tuyển sinh ĐH 2026: Nhiều thay đổi quan trọng

(NLĐO) - Tuyển sinh ĐH năm nay có thêm ngành pháp luật bị áp ngưỡng đầu vào, siết điểm học bạ và giảm điểm ưu tiên ngoại ngữ.

Chung kết cuộc thi VBIC 2026: Thúc đẩy tư duy, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp cho bạn trẻ

(NLĐO) - VBIC 2026 mang đến sân chơi đổi mới sáng tạo cho học sinh THPT, nơi giải quyết bài toán thực tiễn từ doanh nghiệp bằng tiếng Anh.

