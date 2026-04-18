Độc đáo tư vấn tuyển sinh lớp 10 bằng trải nghiệm thực tế cho học sinh lớp 9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Độc đáo tư vấn tuyển sinh lớp 10 bằng trải nghiệm thực tế cho học sinh lớp 9

Đặng Trinh

(NLĐO)-Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (TPHCM) vừa tổ chức ngày hội độc đáo để học sinh lớp 9 trải nghiệm thực tế trước khi đăng ký vào lớp 10.

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (phường Xuân Hòa, TPHCM) ngày 18-4 tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức để các em học sinh lớp 9 trên địa bàn trực tiếp tham quan, trải nghiệm không gian học tập cũng như các câu lạc bộ sẽ tổ chức ở trường. 

Tại ngày hội, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM đã thông tin đến phụ huynh, học sinh những điểm cần lưu ý của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 1 và 2-6 sắp tới, như các mốc thời gian quan trọng và định hướng lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Bên cạnh đó, phụ huynh và học sinh cũng được giải đáp trực tiếp các thắc mắc liên quan chương trình học, các môn học lựa chọn, tổ hợp xét tuyển cũng như định hướng học tập theo Chương trình GDPT 2018.

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 bằng hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh lớp 9 - Ảnh 1.

Học sinh trải nghiệm các câu lạc bộ tại ngày hội tư vấn

Thầy Dương Văn Thư, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, đã giới thiệu tổng quan về nhà trường, giúp học sinh lớp 9 có cái nhìn rõ nét hơn về môi trường học tập, cơ sở vật chất và các hoạt động giáo dục nổi bật của nhà trường. 

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 bằng hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh lớp 9 - Ảnh 2.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu dự kiến tuyển sinh 17 lớp 10

Tại chương trình, học sinh lớp 9 các trường THCS trên địa bàn TPHCM còn tham gia trải nghiệm ngày hội STEM do KDI Education đồng hành tổ chức. Các em được trực tiếp tham gia các hoạt động thực hành liên quan khoa học - công nghệ, lập trình và robotics. 

Các khu vực trải nghiệm được thiết kế theo hướng tương tác cao, cho phép học sinh “chạm tay” vào công nghệ thông qua các mô hình robot, thử nghiệm lập trình cơ bản và tham gia các thử thách tư duy logic. Các hoạt động còn giúp học sinh bước đầu hình dung về những lĩnh vực công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, từ đó định hướng sớm cho việc lựa chọn môn học và nghề nghiệp trong tương lai. 

Năm học 2026-2027, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu dự kiến tuyển sinh 17 lớp 10. Ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, trường còn tổ chức 4 nhóm môn học lựa chọn và 3 cụm chuyên đề học tập với 17 lớp.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, từ 8 giờ ngày 22-4 đến 17 giờ ngày 28-4, học sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng thi lớp 10 trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của sở. 

Tin liên quan

Chi tiết hướng dẫn đăng ký nguyện vọng, thời gian thi lớp 10 chuyên

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM chính thức ban hành văn bản hướng dẫn công tác thi lớp 10 năm học 2026-2027 tại 4 trường THPT chuyên.

Sở GD-ĐT TPHCM thông báo chi tiết điều kiện, thời gian nộp hồ sơ tuyển thẳng lớp 10 năm 2026

(NLĐO)- Từ ngày 22-4, học sinh đủ điều kiện theo quy định nộp hồ sơ tuyển thẳng lớp 10 tại trường THCS đang theo học

TPHCM: Các mốc thời gian quan trọng đăng ký nguyện vọng, thi tuyển sinh lớp 10

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM ngày 8-4 chính thức ban hành kế hoạch chuẩn bị, các mốc thời gian quan trọng của đăng ký nguyện vọng và thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo