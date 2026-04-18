Độc đáo tư vấn tuyển sinh lớp 10 bằng trải nghiệm thực tế cho học sinh lớp 9

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (phường Xuân Hòa, TPHCM) ngày 18-4 tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức để các em học sinh lớp 9 trên địa bàn trực tiếp tham quan, trải nghiệm không gian học tập cũng như các câu lạc bộ sẽ tổ chức ở trường.

Tại ngày hội, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM đã thông tin đến phụ huynh, học sinh những điểm cần lưu ý của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 1 và 2-6 sắp tới, như các mốc thời gian quan trọng và định hướng lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Bên cạnh đó, phụ huynh và học sinh cũng được giải đáp trực tiếp các thắc mắc liên quan chương trình học, các môn học lựa chọn, tổ hợp xét tuyển cũng như định hướng học tập theo Chương trình GDPT 2018.

Học sinh trải nghiệm các câu lạc bộ tại ngày hội tư vấn

Thầy Dương Văn Thư, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, đã giới thiệu tổng quan về nhà trường, giúp học sinh lớp 9 có cái nhìn rõ nét hơn về môi trường học tập, cơ sở vật chất và các hoạt động giáo dục nổi bật của nhà trường.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu dự kiến tuyển sinh 17 lớp 10

Tại chương trình, học sinh lớp 9 các trường THCS trên địa bàn TPHCM còn tham gia trải nghiệm ngày hội STEM do KDI Education đồng hành tổ chức. Các em được trực tiếp tham gia các hoạt động thực hành liên quan khoa học - công nghệ, lập trình và robotics.

Các khu vực trải nghiệm được thiết kế theo hướng tương tác cao, cho phép học sinh “chạm tay” vào công nghệ thông qua các mô hình robot, thử nghiệm lập trình cơ bản và tham gia các thử thách tư duy logic. Các hoạt động còn giúp học sinh bước đầu hình dung về những lĩnh vực công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, từ đó định hướng sớm cho việc lựa chọn môn học và nghề nghiệp trong tương lai.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu dự kiến tuyển sinh 17 lớp 10. Ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, trường còn tổ chức 4 nhóm môn học lựa chọn và 3 cụm chuyên đề học tập với 17 lớp.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, từ 8 giờ ngày 22-4 đến 17 giờ ngày 28-4, học sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng thi lớp 10 trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của sở.