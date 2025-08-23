Khánh thành cầu giao thông ở Cà Mau do Báo Thanh Niên vận động

Ngày 23-8, Báo Thanh Niên cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức lễ khánh thành cầu Kênh Cơi Ba tại xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, chứng kiến cảnh người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua cây cầu giao thông nông thôn được xây dựng cách đây gần 20 năm với chiều rộng chỉ 1,5m, Báo Thanh Niên đã làm cầu nối bằng cách vận động kinh phí xây dựng cầu giao thông mới dài 39 m, rộng 3,2 m với tổng kinh phí 830 triệu đồng để giúp cho việc giao thương, trao đổi hàng hóa của người dân và con đường đến trường của các em học sinh trở nên dễ dàng hơn.

Cầu Kênh Cơi Ba hoàn thành sẽ giúp cho việc giao thương, trao đổi hàng hóa của người dân và con đường đến trường của các em học sinh được dễ dàng hơn

Phát biểu tại lễ khánh thành, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng Biên tập Báo Thanh Niên - cho biết xuất phát từ mong muốn kết nối nhịp cầu nhân ái, kết nối những bờ vui nên Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên đã phối hợp với các đơn vị tài trợ khởi công cầu Kênh Cơi Ba vào tháng 6 vừa qua.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn hy vọng cây cầu mới khang trang trên sẽ giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, mở ra cơ hội phát triển kinh tế và góp phần cải thiện đời sống người dân.

Dịp này, Báo Thanh Niên đã trao 30 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) Nguyễn Thái Bình đến với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên trong học tập…

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cho hay Cà Mau còn hạn chế về kết nối hạ tầng giao thông nên địa phương rất trân quý sự hỗ trợ của cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau mong muốn người dân sẽ quan tâm giữ gìn để cây cầu được sử dụng lâu dài; các cháu học sinh nhận học bổng xem đây là động lực để cố gắng trong học tập để trở thành người có ích cho quê hương và đất nước.