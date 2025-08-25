Xác minh vụ xe khách và ô tô dừng giữa Quốc lộ 1 ở Cà Mau để "nói chuyện"

Ngày 25-8, tài khoản Facebook có tên B.T. đã đăng tải nội dung: "Mâu thuẫn giữa xe khách và xe 7 chỗ gần vòng xoay ngã 5 tượng đài. Bác tài… rượt thấy sợ quá" kèm theo đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại vụ việc.

Người trên xe khách và ô tô dừng phương tiện giữa Quốc lộ 1 "nói chuyện". Ảnh: Cắt từ clip

Theo hình ảnh từ clip, xe khách H.T. và 1 xe ô tô cùng dừng giữa Quốc lộ 1 vào thời điểm có nhiều phương tiện lưu thông. Tại đây, 1 người đi trên xe khách và nam thanh niên đi trên ô tô đã có "lời qua tiếng lại".

Không lâu sau, người đàn ông bận áo sơ mi màu xanh đã có hành động rượt đánh, buộc nam thanh niên đi trên xe ô tô bỏ chạy vào trạm xăng.

Sau cuộc "nói chuyện", 2 người đàn ông lên phương tiện rời đi.

Chỉ sau 2 giờ đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút hơn 43.000 lượt xem cùng nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc từ người dùng mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo của UBND xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau cho biết sẽ chuyển vụ việc sang công an để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.