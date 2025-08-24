HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt nghi phạm chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Đối tượng Phạm Văn Phúc được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

Tối 24-8, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Phúc (63 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Phúc được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

Giữ khẩn cấp người đàn ông chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau - Ảnh 1.

Phúc được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng làm thiệt hại hàng chục tỉ đồng

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 22-8, sau khi cự cãi thì Phúc đã chém người phụ nữ sống chung như vợ chồng với mình là bà B.P.T. (52 tuổi).

Bà B.P.T được hàng xóm đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau đó, Phúc châm lửa đốt nhà, dẫn đến cháy lan sang các ki-ốt của chợ Thanh Tùng nằm bên cạnh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng tại chỗ của 4 xã với hàng chục người được huy động đến hiện trường chữa cháy.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cùng giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. 

Vụ việc rất may không gây thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại hoàn toàn 57 căn ki-ốt và hàng hóa của 31 tiểu thương với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy.


Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau

Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau

(NLĐO) – Trong lúc đi chặt củi, người dân ở Cà Mau đã phát hiện 1 thi thể không còn nguyên vẹn tại bìa rừng.

Tuyên án vụ người đàn ông bị 2 bạn nhậu đánh, đốt dã man ở Cà Mau

(NLĐO) – Ngoài mức án tù, HĐXX còn buộc 2 bị cáo ở Cà Mau bồi thường hơn 270 triệu đồng cho gia đình nạn nhân

Đôi vợ chồng ở Cà Mau gặp họa sau câu hỏi "gì vậy bạn"

(NLĐO) – Sau câu hỏi "gì vậy bạn", Dương Chấn Phát quê Cà Mau đã dùng dao đâm trọng thương bị hại và đốt xe tải của nạn nhân.

