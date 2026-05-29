VIDEO: Tòa nhà chung cư tại Mỹ cháy nổ dữ dội, số người thiệt mạng có thể tăng

Theo thông tin từ đài ABC News ngày 29-5, cơ quan chức năng TP Dallas thuộc bang Texas - Mỹ cho biết một vụ nổ lớn dẫn đến hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một khu chung cư vào ngày 28-5, khiến 3 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Các nạn nhân thiệt mạng được xác định gồm hai người phụ nữ và một trẻ em.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28-5, Phó Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Dallas Mark Berry cho biết vụ nổ xảy ra ngay khi lực lượng cứu hỏa đang tiếp cận hiện trường để xử lý tin báo về một sự cố rò rỉ khí gas tại khu chung cư này.

Đám cháy bùng phát vào khoảng gần 13 giờ cùng ngày 28-5 và nhanh chóng lan rộng, buộc cơ quan chức năng phải nâng báo động lên cấp độ 5.

Liên quan đến vị trí sự cố, theo đài CBS News, tòa nhà bị nạn mang tên El Ricardo, có địa chỉ tại số 409 đường số 9 phía Đông thuộc khu Oak Cliff, phía Nam trung tâm TP Dallas.

Hình ảnh ghi nhận từ trên cao của đài này cho thấy tòa nhà hai tầng bị sập và hư hại nặng nề, ngọn lửa cùng những làn khói đen dày đặc bốc lên cuồn cuộn từ đống đổ nát.

Hiện trường vụ cháy lớn ở khu chung cư El Ricardo, TP Dallas, bang Texas - Mỹ. Ảnh: ABC News.

Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Dallas thông tin thêm lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế được ngọn lửa vào lúc 16 giờ chiều 28-5, ngoại trừ một số đám cháy nhỏ vẫn bùng phát trở lại trong bối cảnh các nhân viên cứu hộ tiếp tục đào bới đống đổ nát của tòa nhà hai tầng bị sập.

Trợ lý Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Dallas Scott Pacot chia sẻ về sự phức tạp của công tác cứu hộ: "Đây là một thử thách rất lớn ngay từ ban đầu, bởi vì phạm vi ảnh hưởng liên tục mở rộng với nhiều yếu tố nguy hiểm cùng xuất hiện".

Hiện tại, lực lượng chức năng đang triển khai các thiết bị bay không người lái để rà soát hiện trường và huy động máy móc hạng nặng tìm kiếm các nạn nhân. Số người tử vong có thể tiếp tục tăng lên.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: AP.

Về nguyên nhân sự cố, đại diện nhà phân phối khí đốt tự nhiên Atmos Energy thông báo một đội thi công không liên quan đến doanh nghiệp này đã làm hư hại đường ống khí gas gần khu chung cư vào chiều 28-5 (giờ địa phương).

Đơn vị này đã ngắt dịch vụ khí gas trong khu vực lân cận để phục vụ điều tra.

Trong khi đó, người phát ngôn của Sở Giao thông và Công trình công cộng Dallas chia sẻ với các phóng viên rằng chính quyền TP Dallas không có bất kỳ dự án thi công nào tại khu vực này vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Nhiều người dân sống xung quanh khu vực bàng hoàng thuật lại trên kênh truyền hình WFAA rằng họ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn làm rung chuyển mặt đất, phá hủy các cửa sổ kính và ngay sau đó là tiếng la hét thất thanh giữa khói đen bao trùm.

Trước sự việc đau lòng xảy ra đúng vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè của học sinh, Thị trưởng Dallas Eric Johnson bày tỏ: "Chúng ta cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai này và cho toàn thể TP của chúng ta".

Hiện tại, chính quyền TP Dallas đang bố trí nơi ở tạm thời tại các khách sạn cho những cư dân bị mất nhà cửa sau vụ hoả hoạn.