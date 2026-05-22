VIDEO: Khách sạn Thái Lan cháy dữ dội trong đêm, du khách chạy xuyên lửa thoát thân

Truyền thông địa phương cho hay ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khách sạn JA Plus vào khoảng 21 giờ tối 21-5 (giờ Thái Lan).

Lực lượng cứu hỏa, cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm cách đưa những người còn mắc kẹt ra ngoài, song nhiều trường hợp bị ngạt khói.

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 21 giờ tối 21-5.

Trang Pattaya Mail mô tả cuộc sơ tán "hỗn loạn" khi khói dày nhanh chóng lan khắp tòa nhà khiến các du khách hoảng sợ lao về phía lối thoát hiểm.

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ 178 phòng của khách sạn được cho là đều có khách lưu trú, phần lớn là người nước ngoài.

Các nhân chứng kể lại cảnh tượng hỗn loạn và sợ hãi khi khách chạy qua những hành lang đầy khói, còn lực lượng cứu hộ phải kiểm tra từng tầng để tìm người mắc kẹt.

Nhà chức trách cho biết đám cháy tập trung ở khu vực tầng mái, sau đó lan nhanh trước khi nhân viên khách sạn dập lửa bằng bình chữa cháy tại chỗ.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở các tầng trên, trong đó có tầng 7, nơi một số khách được phát hiện bị ngạt khói.

Thông tin ban đầu cho thấy 4 người bị thương trong vụ cháy. Trong số này, 2 phụ nữ Thái Lan và một bé trai Indonesia phải điều trị vì hít phải khói độc. Nạn nhân nặng hơn là một người đàn ông Thái Lan, bị bỏng khoảng 20% cơ thể sau khi chạy xuyên qua lửa để thoát thân.

Cả 4 nạn nhân được sơ cứu tại hiện trường trước khi chuyển đến các bệnh viện gần đó. Đám cháy được xác định bắt nguồn từ một nhà hàng trên tầng mái, khu vực không có khách sử dụng vào thời điểm xảy ra sự cố.

Theo các báo cáo, lực lượng chức năng mất khoảng 1 giờ để dập tắt đám cháy.

Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.