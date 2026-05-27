Sập bồn hóa chất tại Mỹ, tình hình nguy hiểm

Theo hãng tin AP, có 9 người bị thương trong vụ tràn hóa chất, một số người bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả tại nhà máy Nippon Dynawave Packaging ở Longview.

Sở Cứu hỏa Longview cho biết hôm 26-5 nhiều giờ sau vụ sập, một lượng chất lỏng vẫn còn trong bồn chứa, làm phức tạp thêm nỗ lực tiếp cận các nạn nhân.

Thiệt hại tại Công ty Nippon Dynawave Packaging sau khi một bồn chứa chất lỏng bị sụp đổ, hôm 26-5 tại Longview, bang Washington – Mỹ. Ảnh: AP

Sở cứu hỏa cho biết bồn chứa vẫn không ổn định, gây nguy hiểm cho nhân viên cứu hộ. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục nỗ lực gia cố cấu trúc và ổn định hiện trường trước khi các hoạt động cứu hộ bổ sung có thể được tiến hành một cách an toàn.

Trong số những người bị thương có một lính cứu hỏa tham gia ứng phó. Nhà chức trách cho biết một số nạn nhân bị bỏng hoặc tổn thương do hít phải chất độc và mức độ thương tích từ nhẹ đến nguy kịch. Họ cho biết hiện không có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến cộng đồng.

Hiện trường vụ sập bồn chứa tại Nippon Dynawave Packaging ở Longview, Washington – Mỹ. Ảnh: Cowlitz County News

Nhà máy Nippon Dynawave Packaging là một nhà máy sản xuất bột giấy và giấy, đồng thời là nhà máy đóng gói chất lỏng nằm dọc theo sông Columbia ở Longview, một thành phố khoảng 38.000 dân.

Nhà máy, với khoảng 1.000 nhân viên và được thành lập từ năm 1953, sản xuất nguyên liệu cho khăn giấy, giấy in, cốc, đĩa, thùng carton và các mặt hàng khác. Nó nằm trong một khu công nghiệp chung với các doanh nghiệp gỗ, giấy và hóa chất khác và có vai trò trung tâm đối với cộng đồng.

Một lượng chất lỏng vẫn còn trong bồn chứa bị sập, làm phức tạp thêm nỗ lực tiếp cận các nạn nhân. Ảnh: Cowlitz County News

Bồn chứa 900.000 gallon (3,4 triệu lít) bị sập chứa một hỗn hợp hóa chất được gọi là "dung dịch trắng", một chất ăn mòn chủ yếu bao gồm natri hydroxit và natri sunfua, được sử dụng để phân hủy gỗ làm giấy kraft, một loại giấy bền được sử dụng trong bao bì, túi mua sắm và các sản phẩm khác.

Sau khi bể chứa bị vỡ, chất lỏng màu trắng đã tràn xuống rãnh thoát nước. Ảnh: Cowlitz County News

Trưởng phòng Cứu hỏa và Cứu hộ Cowlitz Scott Goldstein cho biết còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ việc. Khoảng 40 lính cứu hỏa và nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường, cùng với một đội xử lý vật liệu nguy hiểm khu vực.

Sau khi bồn chứa bị vỡ, chất lỏng màu trắng đã tràn xuống rãnh thoát nước. Sở Sinh thái bang Washington đã cử đội ngũ đến để đánh giá tác động.

Trong khi đó, hàng ngàn cư dân ở Nam California vẫn đang sơ tán do một bể chứa hóa chất bị hư hỏng tại một nhà máy hàng không vũ trụ.