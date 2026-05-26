Quốc tế

Thông tin mới về vụ rò rỉ hóa chất ở quận Cam

Anh Thư

(NLĐO) - Nhiệt độ bên trong bồn chứa hóa chất độc hại giảm xuống mức đủ để loại bỏ nguy cơ xảy ra vụ nổ thảm khốc tại quận Cam, bang California - Mỹ.

Các quan chức hôm 25-5 đã dỡ bỏ lệnh sơ tán được ban hành trước đó đối với một số người dân sống gần một bể chứa hóa chất nguy hiểm bị hư hỏng ở quận Cam, bang California - Mỹ.

Chỉ huy hiện trường Craig Covey từ Cơ quan Phòng cháy chữa cháy quận Cam cho biết trong một cuộc họp báo rằng hiện không còn nguy cơ xảy ra vụ nổ thảm khốc từ bồn chứa metyl metacrylat tại nhà máy GKN Aerospace Transparency Systems ở TP Garden Grove, gần TP Los Angeles.

Vụ rò rỉ hóa chất ở quận Cam: Nguy cơ "vụ nổ thảm khốc" được loại bỏ - Ảnh 1.

Hiện trường sự cố ở nhà máy hóa chất thuộc quận Cam, bang California - Mỹ. Ảnh: AP

Trước đó, các quan chức địa phương đã ra lệnh sơ tán khoảng 50.000 cư dân Garden Grove sau khi bể chứa quá nóng và áp suất bên trong tăng cao.

Vào hôm 23-5, bang California đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp bởi bồn chứa nói trên chứa đến 7.000 gallon hóa chất độc hại metyl metacrylat.

Trong thông báo trước đó, ông Covey từng cảnh báo rằng nếu bồn chứa hóa chất này phát nổ, nó có thể gây nổ liên hoàn hai bồn chứa methyl methacrylate khác gần đó, có dung tích lần lượt là 15.000 gallon và 4.500 gallon, gây ra một thảm kịch kinh hoàng.

Nhưng một vết nứt được phát hiện hôm 24-5 đã làm giảm bớt áp suất trong bồn chứa bị hư hỏng. Theo cập nhật mới nhất từ nhà chức trách, nhiệt độ của khí dễ cháy bên trong đang tiếp tục giảm.

Theo ông Covey, những đánh giá mới của cơ quan chức năng về bồn chứa này đã đem đến "tin tức vô cùng tích cực", mặc dù nguy cơ đối với an toàn công cộng vẫn "tiếp diễn".

Các quan chức cho biết họ vẫn cần làm mát bể chứa để ngăn ngừa rò rỉ chất độc hoặc nổ. Nhiệt độ bên trong bể đã giảm xuống còn 33,9 độ C vào ngày 25-5, so với mức 37,7 độ C một ngày trước đó.

Bang California - Mỹ công bố tình trạng khẩn cấp

(NLĐO) - Thống đốc bang California – Mỹ Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Quận Cam hôm 23-5 do sự cố rò rỉ hóa chất độc hại.

Ông Donald Trump nói "gần như không còn gì nhắm bắn ở Iran"; FBI cảnh báo California

(NLĐO) – Trong khi tổng thống Mỹ tuyên bố chiến dịch nhắm vào Iran sắp đi đến hồi kết, cơ quan an ninh nội địa Mỹ lại đang đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Mỹ: Xả súng kinh hoàng trong tiệc sinh nhật ở California, nhiều người thương vong

(NLĐO) - Giới chức bang California - Mỹ cho biết 4 người đã thiệt mạng, 10 người khác trọng thương trong một vụ xả súng xảy ra hôm 29-11 (giờ địa phương).

    Thông báo