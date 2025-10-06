HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chưa thể khẳng định nghi phạm bắn chết 3 người ở Đồng Nai nghiện game

Duy Thành-Quỳnh Trâm-Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Nghi phạm Tùng từng chơi game, hiện tại có nghiện game hay không chưa thể khẳng định được vì chưa có tài liệu chứng minh

Chiều 6-10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì cuộc họp báo thông tin về việc bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng (SN 1992, quê tỉnh Thanh Hóa) liên quan việc bắn chết 3 người ở xã Đak Nhau.

Lê Sỹ Tùng bị bắt sau vụ bắn chết 3 người ở Đồng Nai gây chấn động - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh thông tin về vụ án

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin nghi phạm Tùng bị bắt vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều 5-10, tức sau 56 giờ gây án.

Phản hồi câu hỏi về việc nghi phạm có nghiện game như dư luận nêu hay không?, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết: "Hiện chưa thể khẳng định vì chưa có tài liệu chứng minh. Chỉ có chi tiết cho thấy khi học cấp 3, Tùng từng chơi game". Ông cũng thông tin sức khỏe của nghi phạm bình thường và khai báo rõ ràng.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định Tùng không có nghề nghiệp và đã khởi tố bị can về tội giết người, cướp tài sản.

Trong quá trình điều tra, công an gặp khó khăn do địa hình vắng và nghi phạm che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu bằng mọi giá phải bắt được thủ phạm để người dân an tâm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho hay trước khi gây án, đối tượng đã tới gần nhà nạn nhân để dò xét địa hình cũng như tính toán kế hoạch. 

Lê Sỹ Tùng bị bắt sau vụ bắn chết 3 người ở Đồng Nai gây chấn động - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp đấu tranh, làm việc với đối tượng Tùng (bị còng tay)

Đến nay, Lê Sỹ Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi bắn chết ba người trong một gia đình ở Đak Nhau và cướp tài sản. Lời khai phù hợp với các chứng cứ thu thập được.

Qua khám xét, công an thu giữ một khẩu súng và 52 triệu đồng là tang vật vụ án. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Chiều 6-10, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Nai đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai về kết quả đấu tranh Chuyên án 1025G.

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP HCM, các đơn vị, địa phương đã phối hợp, nhanh chóng bắt giữ đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng giết chết 3 người trong một gia đình tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo ngày 2-10 tại thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ án tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng giết chết 3 người trong cùng một gia đình, cướp tài sản, gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận Nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương, sau hơn 2 ngày từ khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP HCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự khẩn trương tổ chức điều tra, đến 15 giờ 30 phút ngày 5-10 đã bắt giữ được đối tượng gây án, thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải thông tin về vụ án

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP HCM, Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự trong phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, góp phần chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc trên và đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm đối tượng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

