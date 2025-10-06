Manh mối giúp Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình

Đó là thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói trong cuộc họp báo chiều 6-10.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ án

Theo camera nhà nạn nhân ghi lại, hơn 18 giờ ngày 2-10, 1 nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm loại trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đeo ba lô sau lưng và trên tay cầm một vật giống súng dài đi vào khu vực phía trước phòng của bà Chu Hồng H. (SN 1977).

ít phút sau đó, nam thanh niên này cầm trên tay một vật giống súng dài đi vào khu vực cửa chính nhà, nơi sau đó phát hiện ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chồng bà H.) và cháu ngoại Đỗ Tiến Th. (2014) nằm tử vong.

Đến khoảng 7 giờ sáng 3-10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo về vụ án “Giết người, Cướp tài sản” xảy ra tại thôn 6, xã Đak Nhau.

Xác định được tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo ngay cho Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngay trong ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản” để điều tra.

Đồng thời, Công an tỉnh cũng đã xác lập chuyên án 1025G với gần 500 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia thành 12 Tổ công tác.

Đối tượng Tùng lúc bị bắt

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ và các lực lượng được huy động truy tìm đối tượng

Súng gây án của đối tượng

Trong thời gian truy xét đối tượng, các Tổ công tác liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn khó khăn, hiểm trở, có những chiến sĩ phải nhịn đói, thức trắng đêm. Bên cạnh những khó khăn, áp lực tâm lý đè nặng lên vai mỗi cán bộ, họ hiểu rằng mỗi giây phút chậm trễ là thêm một cơ hội để kẻ thủ ác tẩu thoát, đồng nghĩa với việc nỗi đau của gia đình nạn nhân chưa thể nguôi ngoai và trật tự xã hội chưa được vãn hồi.

Ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm với nhân dân trở thành động lực lớn nhất. Hàng trăm thông tin được sàng lọc, hàng chục giả thiết được đặt ra và quyết tâm truy bắt được thủ phạm trong thời gian sớm nhất của toàn lực lượng được đặt lên hàng đầu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho hay kinh nghiệm rút ra từ vụ án là việc huy động người dân cung cấp khoảng 50 nguồn tin giá trị.

Song song đó, các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của Bộ đội Biên phòng tại các chốt biên giới đã giúp phá án nhanh.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vụ án

"Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và công an các tỉnh, hung thủ bị bắt sau 56 giờ gây án" - Thiếu tướng Hải nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá từ các thông tin quý giá người dân cung cấp và những nghiệp vụ điều tra, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã đi đúng hướng, lần theo dấu vết của đối tượng rời đi, đi đâu và trốn ở đâu. Sau khi gây án, đối tượng Tùng đã bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường khoảng 7 km. Đến sáng 3-10, đối tượng đã đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Để kịp thời động viên khích lệ Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng, quần chúng nhân dân tích cực tham gia phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân trong quá trình phá án, Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã trao thưởng đột xuất cho các đơn vị, 5 cá nhân là lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và 5 người dân có thành tích xuất sắc trong quá trình truy bắt đối tượng.



