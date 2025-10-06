Manh mối giúp Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Manh mối giúp Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn- Duy Thành - Quỳnh Trâm

(NLĐO) - Những tin báo quý giá từ người dân đã góp phần giúp Công an tỉnh Đồng Nai phá án, bắt giữ kẻ bắn chết 3 người trong gia đình ở địa phương

Đó là thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói trong cuộc họp báo chiều 6-10.

- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ án

Theo camera nhà nạn nhân ghi lại, hơn 18 giờ ngày 2-10, 1 nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm loại trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đeo ba lô sau lưng và trên tay cầm một vật giống súng dài đi vào khu vực phía trước phòng của bà Chu Hồng H. (SN 1977).

ít phút sau đó, nam thanh niên này cầm trên tay một vật giống súng dài đi vào khu vực cửa chính nhà, nơi sau đó phát hiện ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chồng bà H.) và cháu ngoại Đỗ Tiến Th. (2014) nằm tử vong.

Đến khoảng 7 giờ sáng 3-10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo về vụ án “Giết người, Cướp tài sản” xảy ra tại thôn 6, xã Đak Nhau.

Xác định được tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo ngay cho Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngay trong ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản” để điều tra.

Đồng thời, Công an tỉnh cũng đã xác lập chuyên án 1025G với gần 500 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia thành 12 Tổ công tác.

- Ảnh 2.

Đối tượng Tùng lúc bị bắt

- Ảnh 3.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ và các lực lượng được huy động truy tìm đối tượng

- Ảnh 4.

Súng gây án của đối tượng

Trong thời gian truy xét đối tượng, các Tổ công tác liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn khó khăn, hiểm trở, có những chiến sĩ phải nhịn đói, thức trắng đêm. Bên cạnh những khó khăn, áp lực tâm lý đè nặng lên vai mỗi cán bộ, họ hiểu rằng mỗi giây phút chậm trễ là thêm một cơ hội để kẻ thủ ác tẩu thoát, đồng nghĩa với việc nỗi đau của gia đình nạn nhân chưa thể nguôi ngoai và trật tự xã hội chưa được vãn hồi.

Ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm với nhân dân trở thành động lực lớn nhất. Hàng trăm thông tin được sàng lọc, hàng chục giả thiết được đặt ra và quyết tâm truy bắt được thủ phạm trong thời gian sớm nhất của toàn lực lượng được đặt lên hàng đầu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho hay kinh nghiệm rút ra từ vụ án là việc huy động người dân cung cấp khoảng 50 nguồn tin giá trị.

Song song đó, các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của Bộ đội Biên phòng tại các chốt biên giới đã giúp phá án nhanh.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vụ án

"Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và công an các tỉnh, hung thủ bị bắt sau 56 giờ gây án" - Thiếu tướng Hải nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá từ các thông tin quý giá người dân cung cấp và những nghiệp vụ điều tra, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã đi đúng hướng, lần theo dấu vết của đối tượng rời đi, đi đâu và trốn ở đâu. Sau khi gây án, đối tượng Tùng đã bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường khoảng 7 km. Đến sáng 3-10, đối tượng đã đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Để kịp thời động viên khích lệ Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng, quần chúng nhân dân tích cực tham gia phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân trong quá trình phá án, Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã trao thưởng đột xuất cho các đơn vị, 5 cá nhân là lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và 5 người dân có thành tích xuất sắc trong quá trình truy bắt đối tượng.


Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai

(NLĐO)-Lê Sỹ Tùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “giết người, cướp tài sản” xảy ra ở xã Đak Nhau

Giám đốc Công an Đồng Nai thông tin vụ 3 người trong gia đình bị sát hại

(NLĐO)-Đúng 17 giờ 25 phút chiều 6-10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ sát hại 3 người ở xã Đak Nhau gây phẫn nộ dư luận

Bộ Công an biểu dương thành tích bắt giữ đối tượng sát hại 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai

(NLĐO)- Lãnh đạo Bộ Công an biểu dương thành tích bắt giữ đối tượng liên quan vụ sát hại 3 người 1 trong gia đình ở Đồng Nai

nổ súng giám đốc công an tỉnh công an tỉnh đồng nai bắn chết người Lê Sỹ Tùng tin báo của người dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo