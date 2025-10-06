Bộ Công an biểu dương thành tích bắt giữ đối tượng sát hại 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai

Ngày 6-10, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP HCM, các đơn vị, địa phương đã phối hợp, nhanh chóng bắt giữ đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng giết chết 3 người trong 1 gia đình tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Nghi phạm gây án bị camera an ninh ghi lại

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo ngày 2-10 tại thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ án tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng giết chết 3 người trong cùng 1 gia đình, cướp tài sản, gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận nhân dân.

Sau hơn 2 ngày từ khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP HCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự khẩn trương tổ chức điều tra, đến 15 giờ 30 phút ngày 5-10 đã bắt giữ được đối tượng gây án, thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Theo Bộ Công an, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP HCM, Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự trong phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, góp phần chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc trên và đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm đối tượng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Như đã đưa tin, ngày 2-10, 3 người bị bắn tử vong, gồm: ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th. (SN 2014, cháu ngoại ông Th.) và bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.).

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm khi đang lẩn trốn.