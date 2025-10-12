VIDEO: Trải nghiệm khó quên tại cánh đồng điện gió tuyệt đẹp ở Cà Mau

Những ngày trung tuần tháng 10, nhiều du khách đã có những trải nghiệm khó quên trên cánh đồng điện gió ở xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau.

Đến đây, du khách ngoài việc được tận mắt ngắm nhìn những trụ tua bin điện gió ven biển thì còn có thể bơi xuồng xuyên qua những cánh rừng ngập mặn để tận hưởng không khí trong lành và hòa mình với thiên nhiên. Đặc biệt, khách du lịch còn có thể giải trí bằng cách câu cá chẽm, cá ngát, cá nâu… dưới trụ tua bin điện gió.

Ông Trần Văn Tiến (34 tuổi, ngụ TP HCM) cho hay sau thời gian suy nghĩ thì gia đình đã quyết định chọn một khu du lịch trên địa bàn xã Vĩnh Hậu làm điểm tham quan vào dịp cuối tuần để giải trí sau những ngày lao động vất vả.

"Gia đình tôi di chuyển từ rất sớm để kịp ngắm bình minh trên cánh đồng điện gió vì khung cảnh này rất đẹp và lãng mạn. Sau đó, tôi thuê xe điện chở các thành viên trong gia đình ra trụ tua bin điện gió để "check in" và thưởng thức các món ăn chế biến từ những loài đặc sản của địa phương" – ông Tiến chia sẻ.

Một lãnh đạo của Đảng ủy Xã Vĩnh Hậu cho biết địa phương có 4 công ty điện gió đang hoạt động với 69 trụ tua bin, tổng công suất 270 MW.

"Xã Vĩnh Hậu có nhiều tiềm năng và lợi thế trong phát triển du lịch sinh thái kết hợp, như: Khu Du lịch Điện gió Hòa Bình 1, tham quan trải nghiệm nghề làm muối, bắt nghêu…" – vị này thông tin thêm.

Dưới đây là những hình ảnh và trải nghiệm dưới cánh đồng điện gió ở Cà Mau:

Con đường dẫn ra cánh đồng điện gió ở xã Vĩnh Hậu

Du khách di chuyển hơn 7km bằng xe điện để ra các trụ tua bin điện gió

Cánh đồng điện gió ở xã Vĩnh Hậu luôn là điểm lựa chọn của nhiều du khách trong và ngoài nước

Những trụ tua bin điện gió và cánh rừng ngập mặn

Du khách chụp hình ghi lại cảnh người dân bắt sò, nghêu dưới bãi bồi cạnh tuyến đường dẫn ra các tua bin điện gió



