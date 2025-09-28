HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Tiêu điểm

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau gợi ý giải pháp định vị thương hiệu du lịch

Vân Du - Phúc Nguyên

(NLĐO) – Cà Mau cần tạo các sản phẩm mới mang dấu ấn riêng của vùng đất rừng ngập mặn và sông nước để giữ chân du khách

Chiều 28-9, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức hội thảo "định vị thương hiệu du lịch Cà Mau trong tổng thể du lịch quốc gia".

Đây là một trong những hoạt động của chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới (27-9) với chủ đề "Cà Mau - Địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành" với sự tham dự của trên 150 chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp…

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau gợi ý giải pháp để định vị thương hiệu du lịch - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau gợi ý giải pháp để định vị thương hiệu du lịch - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau gợi ý giải pháp để định vị thương hiệu du lịch - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau gợi ý giải pháp để định vị thương hiệu du lịch - Ảnh 4.

Cà Mau có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết việc hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau thành tỉnh Cà Mau mới đã mở ra không gian lớn cho sự phát triển kinh tế, du lịch địa phương. Đặc biệt là loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, du lịch tâm linh.

Cà Mau có hệ sinh thái đa dạng, phong phú với gần 150.000 ha rừng tràm, rừng ngập mặn ven biển được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới cùng sự đa dạng về tài nguyên du lịch; cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ… Vậy nên, tỉnh có thể tạo ra những sản phẩm du lịch không trùng lặp với các địa phương khác.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra các giải pháp để góp phần định vị và khẳng định thương hiệu du lịch Cà Mau trong tổng thể du lịch quốc gia. 

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết sau hội thảo, sở sẽ có những số liệu cụ thể và đồng hành cùng Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Cà Mau để khai thác và phát triển các sản phẩm mang tính liên kết giữa 2 địa phương. Ngoài ra, Sở Du lịch TP HCM còn đồng hành cùng Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau kiện toàn nguồn nhân lực thông qua các kế hoạch đào tạo; tăng cường công tác xúc tiến và quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau gợi ý giải pháp để định vị thương hiệu du lịch - Ảnh 5.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải gợi ý một số giải pháp để định vị thương hiệu du lịch địa phương và giữ chân du khách

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cho rằng để định vị thương hiệu du lịch Cà Mau trong tổng thể du lịch quốc gia, trước tiên phải xác định các chiến lược và hành động cụ thể trong những năm tới.

Về đầu tư hạ tầng du lịch, tỉnh cần gấp rút triển khai các dự án hạ tầng then chốt nhằm tạo điều kiện kết nối giao thông thuận lợi giữa các điểm du lịch trọng điểm và các trung tâm kinh tế lớn.

"Đổi mới phương thức, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, tận dụng công nghệ số trong quảng bá thương hiệu du lịch Cà Mau. Cà Mau cần liên tục nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm mới mang dấu ấn riêng của vùng đất rừng ngập mặn và sông nước cực Nam để giữ chân du khách" – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải lưu ý.


