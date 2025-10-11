VIDEO: Trải nghiệm cùng nông dân Cà Mau thu hoạch cua biển ngon nhất cả nước

Ngày 11-10, Công ty Cổ phần Thương mại Toàn Cầu Thanh Niên tổ chức lễ ký kết hợp tác cung ứng nguồn nguyên liệu thủy sản với các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Văn Phú, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Toàn Cầu Thanh Niên, cho hay việc ký kết là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản lượng cũng như chất lượng đối với mặt hàng cua biển sống ở các thị trường xuất khẩu.

"Công ty đã cho nhân viên khi khắp các ngóc ngách của tỉnh Cà Mau để gặp gỡ và học hỏi những kinh nghiệm từ người nuôi cua cho đến thương lái… Chúng tôi đến đây không phải mua bán đơn thuần nhằm kiếm lợi nhuận mà để cùng mọi người xây dựng thương hiệu đặc sản cua Cà Mau" – ông Phú chia sẻ.

Đại diện các HTX tham gia lễ ký kết kỳ vọng sự kiện trên sẽ góp phần tạo đầu ra ổn định cho ngành hàng cua biển Cà Mau và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Thời gian qua, mô hình nuôi cua biển kết hợp trong vuông tôm được người dân áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Cua biển giống sau khi mua về, người dân sẽ thả nuôi kết hợp trong vuông tôm và thức ăn của cua con là các loài cá, tép nhỏ…

Sau khoảng 5 tháng thả nuôi, cua đạt trọng lượng hơn 300 gram/con thì người dân sẽ đặt rập hoặc lú để bắt bán cho thương lái. Cua biển được nuôi tại Cà Mau có thịt ngọt và chắc cộng với gạch nhiều nên được thị trường rất ưa chuộng.

Cà Mau được xem là "thủ phủ" cua biển của cả nước với diện tích nuôi lên đến hàng trăm ngàn ha. Mỗi năm, loài đặc sản này đã mang về nguồn thu hàng ngàn tỉ đồng cho địa phương.

Dưới đây là những hình ảnh về quá trình nuôi nuôi cua biển Cà Mau cho đến khi lên bàn ăn của người tiêu dùng:

Cua biển giống được người dân mua mua về và thả nuôi kết hợp trong vuông tôm có kích thước rất nhỏ

Sau khoảng 5 tháng thả nuôi, cua đạt trọng lượng hơn 300 gram/con thì người dân đặt rập hoặc lú để bán cho thương lái

Cua biển Cà Mau được nuôi dưới tán rừng ngập mặn nên có thịt chắc, ngọt và gạch nhiều

Cua biển Cà Mau đã chinh phục các thực khách khó tính trong và ngoài nước do chất lượng đã được khẳng định

Lễ ký kết hợp tác thu mua cua biển giữa công ty với các HTX trên địa bàn tỉnh Cà Mau



