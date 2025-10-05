VIDEO: Tuyệt chiêu nghề ném mạ thuê ở Cà Mau

Chạy dọc theo các tuyến đường giao thông ở vùng chuyên canh lúa – tôm của tỉnh Cà Mau những ngày này, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh nông dân đang khẩn trương ra đồng ném mạ để bắt đầu vụ sản xuất mới. Tiếng nói, cười của người dân khi lao động đã tạo nên sự nhộn nhịp tại những vùng quê yên bình.

Ông Huỳnh Ngọc Danh (ngụ xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cho biết gia đình có hơn 3 ha đất sản xuất lúa – tôm. Trước đó, ông Danh và nhiều hộ khác áp dụng cách trồng lúa truyền thống là cấy mạ để chúng tự phát triển nhưng thời điểm hiện tại cách làm này không còn phù hợp vì không đem lại hiệu quả cao.

Từ đó, người dân nơi đây đã nghĩ ra tuyệt chiêu ném mạ. Đây là cách làm mang lại hiệu quả rất cao nên được áp dụng rộng rãi.

"Chúng tôi đã cải tạo, rửa mặn trước khi bắt đầu mùa vụ mới nhưng do canh tác lúa – tôm trên cùng diện tích nên đất vẫn còn bị nhiễm mặn, dẫn đến cấy lúa không mang lại hiệu quả. Khi áp dụng phương pháp ném mạ, cây lúa còn một phần đất cũ khi nhổ lên nên đủ chất dinh dưỡng để phát triển và dần thích nghi với môi trường mới" – ông Danh lý giải.

Người dân ở Cà Mau đã tận dụng các bờ bao của vuông tôm để gieo mạ. Khi mạ non được 25 ngày, bà con sẽ nhổ mạ và mướn nhân công ném đều trên mặt ruộng của vuông tôm.

"Mạ non sau khi nhổ phải giâm dưới ruộng từ 2 – 3 đêm rồi mới mang đi ném với khoảng cách giữa các cây là 20 cm. Qua đó, nhằm giúp cho cây lúa đủ không gian phát triển sau này và cho năng suất cao. Nghề ném mạ thuê đã mang về nguồn thu nhập từ 300.000 – 500.000 đồng/ngày cho nhiều lao động nông nhàn tại địa phương" – ông Phạm Văn Long, ngụ xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau, chia sẻ.

Dưới đây là những hình ảnh nông dân vùng lúa – tôm của tỉnh Cà Mau khẩn trương bắt đầu vụ sản xuất mới:

Trên những cánh đồng lúa - tôm rộn rã tiếng nói cười của người dân

Người dân tận dụng các bờ bao quanh vuông tôm để gieo mạ

Mạ sau khi gieo được 25 ngày thì người dân bắt đầu nhổ rồi giâm dưới nước trước khi ném xuống ruộng

Nhiều lao động nông nhàn có thêm thu nhập vài trăm ngàn đồng/ngày nhờ nghề ném mạ thuê