VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Kinh tế
image

VIDEO: Tuyệt chiêu nghề ném mạ thuê ở Cà Mau

Phóng sự ảnh-video: Vân Du -

(NLĐO) – Nông dân vùng chuyên canh lúa – tôm ở Cà Mau với tuyệt chiêu ném mạ khi trồng lúa đã mang lại hiệu quả cao

Video liên quan

Cà Mau đề xuất giữ nguyên hiện trạng 2 công ty xổ số kiến thiết

Cà Mau đề xuất giữ nguyên hiện trạng 2 công ty xổ số kiến thiết

Kinh tế 30/09/2025

VIDEO: Loài cây mọc hoang dại trở thành đặc sản ở Cà Mau

Kinh tế 21/09/2025
Cua biển ngon nhất ở Cà Mau đang có giá lên đến hơn 1,1 triệu đồng/kg

Cua biển ngon nhất ở Cà Mau đang có giá lên đến hơn 1,1 triệu đồng/kg

Kinh tế 26/01/2025

Chạy dọc theo các tuyến đường giao thông ở vùng chuyên canh lúa – tôm của tỉnh Cà Mau những ngày này, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh nông dân đang khẩn trương ra đồng ném mạ để bắt đầu vụ sản xuất mới. Tiếng nói, cười của người dân khi lao động đã tạo nên sự nhộn nhịp tại những vùng quê yên bình.

Ông Huỳnh Ngọc Danh (ngụ xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cho biết gia đình có hơn 3 ha đất sản xuất lúa – tôm. Trước đó, ông Danh và nhiều hộ khác áp dụng cách trồng lúa truyền thống là cấy mạ để chúng tự phát triển nhưng thời điểm hiện tại cách làm này không còn phù hợp vì không đem lại hiệu quả cao.

Từ đó, người dân nơi đây đã nghĩ ra tuyệt chiêu ném mạ. Đây là cách làm mang lại hiệu quả rất cao nên được áp dụng rộng rãi.

"Chúng tôi đã cải tạo, rửa mặn trước khi bắt đầu mùa vụ mới nhưng do canh tác lúa – tôm trên cùng diện tích nên đất vẫn còn bị nhiễm mặn, dẫn đến cấy lúa không mang lại hiệu quả. Khi áp dụng phương pháp ném mạ, cây lúa còn một phần đất cũ khi nhổ lên nên đủ chất dinh dưỡng để phát triển và dần thích nghi với môi trường mới" – ông Danh lý giải.

Người dân ở Cà Mau đã tận dụng các bờ bao của vuông tôm để gieo mạ. Khi mạ non được 25 ngày, bà con sẽ nhổ mạ và mướn nhân công ném đều trên mặt ruộng của vuông tôm.

"Mạ non sau khi nhổ phải giâm dưới ruộng từ 2 – 3 đêm rồi mới mang đi ném với khoảng cách giữa các cây là 20 cm. Qua đó, nhằm giúp cho cây lúa đủ không gian phát triển sau này và cho năng suất cao. Nghề ném mạ thuê đã mang về nguồn thu nhập từ 300.000 – 500.000 đồng/ngày cho nhiều lao động nông nhàn tại địa phương" – ông Phạm Văn Long, ngụ xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau, chia sẻ.

Dưới đây là những hình ảnh nông dân vùng lúa – tôm của tỉnh Cà Mau khẩn trương bắt đầu vụ sản xuất mới:

VIDEO: Tuyệt chiêu nghề ném mạ thuê ở Cà Mau - Ảnh 1.

Trên những cánh đồng lúa - tôm rộn rã tiếng nói cười của người dân

VIDEO: Tuyệt chiêu nghề ném mạ thuê ở Cà Mau - Ảnh 2.

Người dân tận dụng các bờ bao quanh vuông tôm để gieo mạ

VIDEO: Tuyệt chiêu nghề ném mạ thuê ở Cà Mau - Ảnh 3.

VIDEO: Tuyệt chiêu nghề ném mạ thuê ở Cà Mau - Ảnh 4.

VIDEO: Tuyệt chiêu nghề ném mạ thuê ở Cà Mau - Ảnh 5.

VIDEO: Tuyệt chiêu nghề ném mạ thuê ở Cà Mau - Ảnh 6.

Mạ sau khi gieo được 25 ngày thì người dân bắt đầu nhổ rồi giâm dưới nước trước khi ném xuống ruộng

VIDEO: Tuyệt chiêu nghề ném mạ thuê ở Cà Mau - Ảnh 7.

Nhiều lao động nông nhàn có thêm thu nhập vài trăm ngàn đồng/ngày nhờ nghề ném mạ thuê

VIDEO: Tuyệt chiêu nghề ném mạ thuê ở Cà Mau - Ảnh 8.

Mô hình sản xuất lúa – tôm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở Cà Mau

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo