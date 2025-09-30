Cà Mau đề xuất giữ nguyên hiện trạng 2 công ty xổ số kiến thiết

Ngày 30-9, một lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho biết địa phương chưa dự kiến khi nào sẽ thực hiện việc hợp nhất Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.

Nghề bán vé số dạo đã mang lại nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân khó khăn ở Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau cũng vừa có báo cáo gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ Nội vụ về phương án dự kiến sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh Cà Mau đề xuất giữ nguyên hiện trạng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về dự thảo phương án dự kiến sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

Trong đó, Sở Nội vụ dự kiến sắp xếp hợp nhất Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau… Tuy nhiên, Thường trực UBND tỉnh chưa cho ý kiến về vấn đề trên.

Năm 2024, thuế và các khoản mà Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau nộp ngân sách nhà nước đạt 2.319 tỉ đồng cùng hàng tỉ đồng dành cho công tác an sinh xã hội.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đạt tổng doanh thu năm 2024 hơn 5.980 tỉ đồng; năm 2025 phấn đấu đạt 6.771 tỉ đồng và nộp ngân sách 2.270 tỉ đồng...