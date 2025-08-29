VIDEO: Xúc động cảnh hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9

Ngày 29-8, tại Quảng trường Hùng Vương, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Cà Mau phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Bạc Liêu và Trường THCS Võ Thị Sáu tổ chức chương trình đồng diễn chào mừng Quốc khánh 2-9.

Đoàn viên, học sinh đồng diễn Quốc kỳ và bản đồ Việt Nam

Hơn 800 đoàn viên, học sinh trong trang phục áo đỏ in hình ngôi sao vàng và cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, tập trung tại khu vực quảng trường.

Chương trình mở đầu bằng trích đoạn Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghi thức chào cờ và hát Quốc ca trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng.

Ngay sau đó, các em học sinh, đoàn viên cùng trình diễn nhiều tiết mục đồng diễn, nổi bật là việc xếp hình Quốc kỳ, bản đồ Việt Nam và số "80 năm" – tượng trưng cho chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Theo ban tổ chức, hoạt động này nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và gắn kết cộng đồng trong thế hệ trẻ địa phương.

Hàng trăm học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu tham gia đồng điễn