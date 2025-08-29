VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

VIDEO: Xúc động cảnh hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9

Tin - ảnh -video: Phúc Nguyên- Phạm Thanh Đông -

29/08/2025 17:05

(NLĐO) - Hơn 800 đoàn viên, học sinh tại Cà Mau cùng nhau xếp hình bản đồ Việt Nam để hướng tới chào mừng Quốc khánh 2-9.

Video liên quan

Không nên bỏ lỡ: Lịch trình chuỗi “concert quốc gia” mừng 80 năm Quốc khánh

Không nên bỏ lỡ: Lịch trình chuỗi “concert quốc gia” mừng 80 năm Quốc khánh

Video 21/08/2025

VIDEO: Workshop vẽ nón lá giá 30.000 đồng thu hút giới trẻ dịp lễ Quốc khánh

Thời sự 14/08/2025

Tuyến đường Lê Quốc Hưng rực rỡ cờ Tổ quốc dịp Quốc khánh

Video 23/08/2024

Clip: Người dân TP HCM chiêm ngưỡng khinh khí cầu chào mừng lễ Quốc khánh

Thời sự 02/09/2023

Ngày 29-8, tại Quảng trường Hùng Vương, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Cà Mau phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Bạc Liêu và Trường THCS Võ Thị Sáu tổ chức chương trình đồng diễn chào mừng Quốc khánh 2-9.

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 2.

Đoàn viên, học sinh đồng diễn Quốc kỳ và bản đồ Việt Nam

Hơn 800 đoàn viên, học sinh trong trang phục áo đỏ in hình ngôi sao vàng và cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, tập trung tại khu vực quảng trường. 

Chương trình mở đầu bằng trích đoạn Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghi thức chào cờ và hát Quốc ca trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng.

Ngay sau đó, các em học sinh, đoàn viên cùng trình diễn nhiều tiết mục đồng diễn, nổi bật là việc xếp hình Quốc kỳ, bản đồ Việt Nam và số "80 năm" – tượng trưng cho chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Theo ban tổ chức, hoạt động này nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và gắn kết cộng đồng trong thế hệ trẻ địa phương.

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 3.

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 4.

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 5.

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 6.

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 7.

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 8.

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 9.

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 10.

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 11.

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 12.

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 13.

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 14.

Hàng trăm học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu tham gia đồng điễn

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 15.

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 16.

VIDEO: Xúc động việc hơn 800 người xếp hình bản đồ Việt Nam mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 17.

Nét hồn nhiên của các em sau khi kết thúc đồng diễn

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo