VIDEO: Phố phường Hà Nội trang hoàng cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2-9

Trước thềm Quốc khánh 2-9, khắp các tuyến đường trung tâm thủ đô Hà Nội rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng. Từ vỉa hè, hàng quán, cơ quan, trường học cho đến từng hộ dân, ngõ lớn, đâu đâu cũng ngập tràn cờ Tổ quốc.

Nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ bên chiếc xe đạp chở vật dụng, nón lá in cờ Tổ quốc

VIDEO: Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trên phố phường Hà Nội

Các phố như Tràng Tiền, Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng, Kim Mã… ngập tràn cờ Tổ quốc. Băng rôn, khẩu hiệu mừng Quốc khánh được treo nổi bật, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng người dân.

Những cô gái trẻ (Hà Vy , Minh Thư , Trung Nhân , Hồng Anh) ở phường Hà Đông, TP Hà Nội đến phố Hàng Mã chụp hình, hòa chung không khí đại lễ của đất nước.

Tại khu vực Tây Hồ, nhiều gia đình cũng phấn khởi chuẩn bị cho ngày lễ. Chị Thu Trang (ngụ phường Tây Hồ, TP Hà Nội) cho biết: “Gia đình mình trang trí, treo cờ Tổ quốc trước cửa nhà để hòa chung không khí cùng cả nước. Cảm xúc của mình cũng giống như bao người khác, rộn ràng, rạo rực và vô cùng tự hào. Ngoài niềm vui của người lớn, đây cũng là cách khích lệ, động viên tinh thần của các con, để các con thêm tự hào và yêu quê hương đất nước hơn”.

Phố Hàng Mã - khu phố nổi tiếng với các mặt hàng trang trí - những ngày này càng thêm nhộn nhịp. Các cửa hàng đồng loạt bày bán cờ Tổ quốc, cờ Đảng, đủ loại dây treo, khẩu hiệu, đèn lồng… phục vụ nhu cầu trang trí, mua sắm của người dân.

Thậm chí, một số nơi còn sáng tạo thêm dịch vụ cho thuê chùm bóng bay có hình sao vàng để chụp hình “check-in” với mức giá 30.000 đồng/người, thu hút khá đông bạn trẻ đến trải nghiệm. Bên cạnh đó, một số thợ ảnh tranh thủ mở dịch vụ chụp hình nhanh với giá 100.000 đồng/30 phút, đáp ứng nhu cầu lưu giữ kỷ niệm của người dân và du khách.

Ông Đặng Văn Dương (quê tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ: “Hôm nay tôi rất vui. Đường phố rợp cờ đỏ thật sự đẹp và thiêng liêng, tôi dự định ở lại Hà Nội đến hết lễ 2-9 mới về”. Theo ông Dương, những lá cờ không chỉ làm đẹp cho Thủ đô mà còn là lời nhắc nhở con cháu, thế hệ trẻ sau này phải luôn biết ơn và một lòng yêu nước.