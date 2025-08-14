Những ngày này, không khí tại một quán cà phê ở phường Gia Định (TP HCM) trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Tạm gác lại những buổi hẹn hò thông thường, nhiều bạn trẻ đã chọn cho mình một trải nghiệm đặc biệt: tham gia workshop vẽ nghệ thuật với chi phí 30.000 đồng cho một sản phẩm nón lá hoặc ly thủy tinh.
VIDEO: Workshop vẽ nón lá giá 30.000 đồng thu hút giới trẻ dịp lễ Quốc khánh
Không tự nhận mình là người có hoa tay, chị Như Phượng (ngụ TP HCM) chọn cách thể hiện tình cảm một cách dung dị nhất. "Tôi vẽ đơn giản vì cũng không có khiếu lắm. Tôi trang trí dòng chữ 'Tôi yêu Việt Nam' vì nó vừa dễ thương, vừa ý nghĩa để trưng trong nhà.Đối với tôi, hoạt động này không chỉ là giải trí mà còn mang giá trị tinh thần to lớn. "Tham gia vẽ nón vào dịp Quốc khánh 2-9 này, tôi cảm thấy rất vui, tự hào và hạnh phúc" - chị Phượng bày tỏ.
Điểm nhấn của workshop không chỉ nằm ở việc người tham gia được thỏa sức sáng tạo mà còn ở không gian được trang trí đậm chất Việt Nam với những góc "check-in" cùng hoa sen, nón lá, tạo nên một khung cảnh lý tưởng để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Chị Thiên Ân (ngụ TP HCM) tình cờ biết đến workshop qua Instagram. Với chị, đây là cơ hội quý giá để hòa mình vào không khí lễ hội sớm. "Với 30.000 đồng cho 1 chiếc nón lá, mình sẽ viết một số câu liên quan đến dịp Quốc khánh 2-9 như “Độc lập, tự do, hạnh phúc” hoặc những lá cờ Việt Nam… Những hoạt động ý nghĩa như thế này giúp mọi người dễ tiếp cận, thể hiện lòng yêu nước"- chị Ân chia sẻ.
Bên cạnh hoạt động chính là vẽ nón lá và ly thủy tinh, workshop còn gây ấn tượng với thức uống đặc biệt được tạo hình lá cờ đỏ sao vàng, như một điểm nhấn độc đáo, giúp các bạn trẻ có thêm một trải nghiệm trọn vẹn và đậm tinh thần dân tộc dịp lễ Quốc khánh 2-9.
