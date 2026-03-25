Vụ container rơi xuống kênh Chợ Gạo: Phạt thuyền trường 6 triệu đồng

Hải Đường -

(NLĐO) - Vụ va chạm làm đứt 2 sợi dây điện và khiến 1 thùng container rơi xuống lòng kênh Chợ Gạo.

Ngày 25-3, tại buổi giao ban báo chí tháng 3-2026, đại tá Nguyễn Minh Tân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp - cho biết liên quan vụ sà lan hơn 4.000 tấn vướng dây điện làm rơi một container xuống kênh Chợ Gạo, Phòng CSGT Công an tỉnh đã lập hồ sơ, xử phạt thuyền trưởng 6 triệu đồng do không chấp hành biển báo hiệu đường thủy nội địa. Đồng thời, buộc khắc phục hậu quả do làm hư hỏng dây cáp, dây điện.

Vụ container rơi xuống kênh Chợ Gạo: Phạt thuyền trường 6 triệu đồng - Ảnh 1.

Quá trình trục vớt container rơi xuống kênh Chợ Gạo

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 10 giờ 37 phút ngày 13-3, một sà lan có tải trọng 4.179 tấn, do thuyền trưởng N.V.Đ.H (SN 1978; ngụ xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông từ hướng TPHCM đi miền Tây.

Trên sà lan đang chở 4 lớp container rỗng. Khi di chuyển qua khu vực dưới dạ cầu Chợ Gạo, do nước dâng cao nhưng thuyền trưởng thiếu quan sát hệ thống biển báo hiệu đường thủy nên đã để lớp container trên cùng vướng vào đường dây điện giăng ngang kênh.

Hậu quả, vụ va chạm làm đứt 2 sợi dây điện và khiến 1 thùng container rơi xuống lòng kênh. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT đã cử tổ công tác phối hợp Công an xã Chợ Gạo có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc cục bộ trên tuyến kênh huyết mạch này. Đến 15 giờ cùng ngày, container đã trục vớt thành công.

