CLIP: Khoảnh khắc trục vớt container rơi xuống kênh Chợ Gạo

Chiều 13-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản vụ việc, lập hồ sơ xử lý vi phạm an toàn giao thông đường thủy liên quan vụ container rơi xuống kênh Chợ Gạo.

Quá trình trục vớt container rơi xuống kênh Chợ Gạo

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 37 phút cùng ngày, một sà lan có tải trọng 4.179 tấn, do thuyền trưởng N.V.Đ.H (SN 1978; ngụ xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông từ hướng TPHCM đi miền Tây.

Trên sà lan đang chở 4 lớp container rỗng. Khi di chuyển qua khu vực dưới dạ cầu Chợ Gạo, do nước dâng cao nhưng thuyền trưởng thiếu quan sát hệ thống biển báo hiệu đường thủy nên đã để lớp container trên cùng vướng vào đường dây điện giăng ngang kênh.

Hậu quả, vụ va chạm làm đứt 2 sợi dây điện và khiến 1 thùng container rơi xuống lòng kênh. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT đã cử tổ công tác phối hợp Công an xã Chợ Gạo có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc cục bộ trên tuyến kênh huyết mạch này. Đến 15 giờ cùng ngày, container đã trục vớt thành công.

Phòng CSGT xác định nguyên nhân chính là do thuyền trưởng không tuân thủ chỉ dẫn của báo hiệu đường thủy nội địa.