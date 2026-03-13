VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

CLIP: Khoảnh khắc trục vớt container rơi xuống kênh Chợ Gạo

Hải Đường - Phúc Nguyên -

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cử tổ công tác phối hợp Công an xã Chợ Gạo có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc cục bộ

Video liên quan

Tai nạn trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, phụ xế tử vong trong cabin

Tai nạn trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, phụ xế tử vong trong cabin

Thời sự 09/03/2026

CLIP: Bức xúc với tài xế xe con gây tai nạn rồi bỏ chạy

Thời sự 09/03/2026
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở TPHCM, 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở TPHCM, 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương

Lao động 08/03/2026
Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cháu 9 tuổi tử vong tại chỗ, bà bị thương

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cháu 9 tuổi tử vong tại chỗ, bà bị thương

Thời sự 04/03/2026

Chiều 13-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản vụ việc, lập hồ sơ xử lý vi phạm an toàn giao thông đường thủy liên quan vụ container rơi xuống kênh Chợ Gạo.

Khoảnh khắc trục vớt container rơi xuống kênh Chợ Gạo - Ảnh 1.

Khoảnh khắc trục vớt container rơi xuống kênh Chợ Gạo - Ảnh 2.

Quá trình trục vớt container rơi xuống kênh Chợ Gạo

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 37 phút cùng ngày, một sà lan có tải trọng 4.179 tấn, do thuyền trưởng N.V.Đ.H (SN 1978; ngụ xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông từ hướng TPHCM đi miền Tây.

Trên sà lan đang chở 4 lớp container rỗng. Khi di chuyển qua khu vực dưới dạ cầu Chợ Gạo, do nước dâng cao nhưng thuyền trưởng thiếu quan sát hệ thống biển báo hiệu đường thủy nên đã để lớp container trên cùng vướng vào đường dây điện giăng ngang kênh.

Hậu quả, vụ va chạm làm đứt 2 sợi dây điện và khiến 1 thùng container rơi xuống lòng kênh. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT đã cử tổ công tác phối hợp Công an xã Chợ Gạo có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc cục bộ trên tuyến kênh huyết mạch này. Đến 15 giờ cùng ngày, container đã trục vớt thành công.

Phòng CSGT xác định nguyên nhân chính là do thuyền trưởng không tuân thủ chỉ dẫn của báo hiệu đường thủy nội địa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo