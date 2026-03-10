HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xem xét xử phạt hành chính vụ nổ tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh

Ca Linh

(NLĐO) - Kết quả giám định mẫu vật trong vụ nổ tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh không tìm thấy thành phần thuốc nổ

Liên quan vụ nổ xảy ra tại phòng E609, Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, ngày 10-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Diễn biến mới vụ nổ tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh năm 2026 - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, nơi xảy ra vụ việc

Kết quả trưng cầu giám định mẫu vật thu giữ tại hiện trường, kết luận mẫu gửi giám định cho thấy có thành phần thuốc pháo, không tìm thấy thành phần thuốc nổ. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, mẫu gửi giám định không phải là vật liệu nổ.

Từ kết quả điều tra và kết luận mẫu gửi giám định, Cơ quan An ninh điều tra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, đồng thời chuyển vụ việc sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử phạt vi phạm hành chính.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 26-2, N.T.N (SN 1994; ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) mang theo một hộp bánh đến phòng E609 để thăm bệnh nhân L.M.L và ở lại đây đến sáng sớm hôm sau mới rời đi.

Sáng 27-2, bà P.T.G (SN 1979, mẹ ruột L.) đến giường bệnh của con nằm, thấy hộp bánh đặt dưới gầm giường.

Do không biết của ai nên bà G. nhặt lên, định mở ra xem thì hộp bánh phát nổ. Vụ việc làm bà G. bị thương nhẹ ở tay và chân.

Vụ việc khiến Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đã khẩn trương di dời toàn bộ bệnh nhân trong phòng xảy ra sự cố sang các phòng khác để tiếp tục theo dõi và điều trị.

