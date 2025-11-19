Phạt hành chính tài xế xe tải làm rơi bùn xuống phố khiến nhiều người trượt ngã

Chiều 18-11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt tài xế N.H.N (SN 1988, trú tại phường Yên Sở, TP Hà Nội). N. là người điều khiển xe tải làm rơi vãi bùn xuống đường khiến nhiều người đi xe máy trượt ngã trên phố Tôn Đức Thắng (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội).



Tài xế xe tải và đại diện doanh nghiệp làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Tiến

Tại cơ quan công an, anh N. khai nhận tối 16-11 đã điều khiển xe tải mang BKS 29C-907.xx lưu thông qua khu vực phố Tôn Đức Thắng chở nhiều bùn nhão. Tại đây, khi xe vào cua, bùn rơi xuống đường, song do trời tối nên anh N. không phát hiện sự việc.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp vận tải cho biết ngay khi nhận được thông báo, đơn vị đã chủ động cử lực lượng đến hiện trường khắc phục sự cố.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N. về hành vi điều khiển xe chở đất, bùn để rơi vãi xuống đường gây mất an toàn giao thông. Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị xử phạt từ 2 - 4 triệu đồng.

Bùn nhão rơi trên phố Tôn Đức Thắng

Trước đó, khoảng 22 giờ tối 16-11, tại khu vực gần ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học, nhiều bùn nhão xuất hiện trên mặt đường. Theo đó, trên đường Tôn Đức Thắng, lượng bùn nhão lan rộng trên đoạn đường dài hàng chục mét đoạn giáp Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Do trời tối, hạn chế tầm nhìn nên nhiều người đi xe máy không kịp xử lý, ngã dúi dụi, lấm lem bùn đất.

Tiếp nhận phản ánh, Ban Chỉ huy Phòng CSGT TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiếp cận hiện trường, phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời khẩn trương xác minh, truy tìm và xử lý phương tiện vi phạm.