Phạt hành chính tài xế xe tải làm rơi bùn xuống phố khiến nhiều người trượt ngã

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Phạt hành chính tài xế xe tải làm rơi bùn xuống phố khiến nhiều người trượt ngã

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận khi đi vào khúc cua khu vực đường Tôn Đức Thắng (Hà Nội), bùn nhão trên xe tải đã rơi xuống đường.

Chiều 18-11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt tài xế N.H.N (SN 1988, trú tại phường Yên Sở, TP Hà Nội). N. là người điều khiển xe tải làm rơi vãi bùn xuống đường khiến nhiều người đi xe máy trượt ngã trên phố Tôn Đức Thắng (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội).

Tài xế ô tô tải bị phạt vì làm rơi bùn xuống đường - Ảnh 1.

Tài xế xe tải và đại diện doanh nghiệp làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Tiến

Tại cơ quan công an, anh N. khai nhận tối 16-11 đã điều khiển xe tải mang BKS 29C-907.xx lưu thông qua khu vực phố Tôn Đức Thắng chở nhiều bùn nhão. Tại đây, khi xe vào cua, bùn rơi xuống đường, song do trời tối nên anh N. không phát hiện sự việc.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp vận tải cho biết ngay khi nhận được thông báo, đơn vị đã chủ động cử lực lượng đến hiện trường khắc phục sự cố.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N. về hành vi điều khiển xe chở đất, bùn để rơi vãi xuống đường gây mất an toàn giao thông. Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị xử phạt từ 2 - 4 triệu đồng.

Tài xế ô tô tải bị phạt vì làm rơi bùn xuống đường - Ảnh 2.

Bùn nhão rơi trên phố Tôn Đức Thắng

Trước đó, khoảng 22 giờ tối 16-11, tại khu vực gần ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học, nhiều bùn nhão xuất hiện trên mặt đường. Theo đó, trên đường Tôn Đức Thắng, lượng bùn nhão lan rộng trên đoạn đường dài hàng chục mét đoạn giáp Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Do trời tối, hạn chế tầm nhìn nên nhiều người đi xe máy không kịp xử lý, ngã dúi dụi, lấm lem bùn đất.

Tiếp nhận phản ánh, Ban Chỉ huy Phòng CSGT TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiếp cận hiện trường, phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời khẩn trương xác minh, truy tìm và xử lý phương tiện vi phạm.

Tin liên quan

Vỡ đập nhà máy quặng, bùn tràn ngập nhà dân

Vỡ đập nhà máy quặng, bùn tràn ngập nhà dân

Khoảng 18 giờ 30 tối 30-9, bất ngờ vỡ đập chứa bùn số 3 của nhà máy tuyển quặng sắt ở xã Lương Thịnh (Trấn Yên, Yên Bái) khiến lượng bùn khổng lồ tràn xuống khu vực dân cư.

VIDEO: "Suối" bùn đất bất ngờ phun trào tại khu vực thi công dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

(NLĐO)- Bùn đất bất ngờ trào lên tại phố Cát Linh (Hà Nội), trong khu vực thi công đoạn tuyến đi ngầm của Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội.

Vụ "suối" bùn đất phun trào giữa khu dân cư: Hỗ trợ mỗi hộ dân 1 triệu đồng

(NLĐO)- Sau sự cố phun trào bùn đất khi thi công dự án đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, nhà thầu đã hỗ trợ 30 hộ dân mỗi hộ 1 triệu đồng

tài xế xe tải bùn nhão ngã xe bùn rơi trên phố
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo