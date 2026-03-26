Vụ cướp giật ở Liên Hoa Bảo Tháp: Một đối tượng từng bị “bắt hụt” ở Cà Mau

Ngày 26-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ ra thông báo truy tìm thêm 14 đối tượng liên quan vụ giật dây chuyền xảy ra tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ở xã An Ninh, TP Cần Thơ.

Nguyễn Thị Hoa lúc làm việc với Công an phường Hiệp Thành

Công an TP Cần Thơ đang thông báo truy tìm Nguyễn Thị Hoa

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị truy tìm, phóng viên Báo Người Lao Động đã phát hiện có đối tượng Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi; ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Trước đó, đối tượng này từng bị Công an phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau tạm giữ vì nghi giật dây chuyền của khách hành hương.

Cụ thể, vào ngày 20-2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), Hoa đến khu vực Quán Âm Phật Đài (Mẹ Nam Hải) ở phường Hiệp Thành. Tại đây, Hoa bị nghi vấn là giật sợi dây chuyền của một khách hành hương.

Nghe nạn nhân tri hô, Công an phường Hiệp Thành phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khu vực gần đó đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ Hoa, đưa về trụ sở công an phường để lấy lời khai.

Chiều 26-3, một cán bộ của Công an phường Hiệp Thành cho biết lúc nạn nhân tri hô thì lực lượng chức năng nghi vấn Hoa thực hiện nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hoa không thừa nhận hành vi cướp giật và nạn nhân cũng không nhìn thấy Hoa giật sợi dây chuyền của mình nên công an đành thả đối tượng này ra do không có đầy đủ chứng cứ.

Nguyễn Thị Hoa và 13 đối tượng khác đang bị truy tìm

Như vậy, sau khi bị "bắt hụt" ở Cà Mau, Hoa và đồng bọn đã tiếp tục gây gây án tại Liên Hoa Bảo Tháp.