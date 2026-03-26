VIDEO
Bản tin NLĐ
Pháp luật
image

Vụ cướp giật ở Liên Hoa Bảo Tháp: Một đối tượng từng bị “bắt hụt” ở Cà Mau

Tin - ảnh - clip: Phúc Nguyên - Tâm Quân -

(NLĐO) – Một đối tượng từng bị “bắt hụt” ở Cà Mau đã cùng đồng bọn gây ra vụ cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp ở TP Cần Thơ.

Video liên quan

Ngày 26-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ ra thông báo truy tìm thêm 14 đối tượng liên quan vụ giật dây chuyền xảy ra tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ở xã An Ninh, TP Cần Thơ.

Vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp: Một đối tượng từng bị “bắt hụt” ở Cà Mau - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Hoa lúc làm việc với Công an phường Hiệp Thành

Vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp: Một đối tượng từng bị “bắt hụt” ở Cà Mau - Ảnh 2.

Công an TP Cần Thơ đang thông báo truy tìm Nguyễn Thị Hoa

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị truy tìm, phóng viên Báo Người Lao Động đã phát hiện có đối tượng Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi; ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Trước đó, đối tượng này từng bị Công an phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau tạm giữ vì nghi giật dây chuyền của khách hành hương.

Cụ thể, vào ngày 20-2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), Hoa đến khu vực Quán Âm Phật Đài (Mẹ Nam Hải) ở phường Hiệp Thành. Tại đây, Hoa bị nghi vấn là giật sợi dây chuyền của một khách hành hương.

Nghe nạn nhân tri hô, Công an phường Hiệp Thành phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khu vực gần đó đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ Hoa, đưa về trụ sở công an phường để lấy lời khai.

Chiều 26-3, một cán bộ của Công an phường Hiệp Thành cho biết lúc nạn nhân tri hô thì lực lượng chức năng nghi vấn Hoa thực hiện nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hoa không thừa nhận hành vi cướp giật và nạn nhân cũng không nhìn thấy Hoa giật sợi dây chuyền của mình nên công an đành thả đối tượng này ra do không có đầy đủ chứng cứ.

Vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp: Một đối tượng từng bị “bắt hụt” ở Cà Mau - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Hoa và 13 đối tượng khác đang bị truy tìm

Như vậy, sau khi bị "bắt hụt" ở Cà Mau, Hoa và đồng bọn đã tiếp tục gây gây án tại Liên Hoa Bảo Tháp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo