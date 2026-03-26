Pháp luật

Vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp: Công an truy tìm thêm 14 đối tượng

CA LINH

(NLĐO) – Công an TP Cần Thơ kêu gọi những đối tượng tham gia vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Ngày 26-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ ra thông báo truy tìm 14 đối tượng liên quan đến vụ giật dây chuyền xảy ra tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ở xã An Ninh.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1961), Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1996), Tô Văn Bé Mười (sinh năm 1970), Nguyễn Thị Liểu (sinh năm 1988), Sao Văn Đức (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1985), Lê Minh Sơn (sinh năm 1989), Hồ Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1977).

Công an Cần Thơ truy tìm 14 đối tượng giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 1.

Công an đang truy tìm 14 đối tượng

Ngoài ra, còn có Lê Minh Trâm (sinh năm 1992), Trần Ngọc Huyền (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Trường Giang Anh (sinh năm 1989), Nguyễn Thị Diễm (sinh năm 1998), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1975) và Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 1972). Các đối tượng trên ngụ tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ.

Vừa qua, đối tượng Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1982; ngụ tỉnh An Giang) đã ra đầu thú.

Để tạo điều kiện cho người phạm tội được hưởng chính sách khoan hồng, Phòng Cảnh sát Hình sự kêu gọi người phạm tội đang lẩn trốn hãy nhanh chóng ra đầu thú. Đồng thời, đề nghị gia đình, người thân của người phạm tội, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi, tích cực giáo dục, thuyết phục, động viên, giúp đỡ để người phạm tội ra đầu thú.

Công an Cần Thơ truy tìm 14 đối tượng giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 2.

Vừa qua, đối tượng Nguyễn Văn Thanh đã ra đầu thú

Ngược lại, nếu người phạm tội tiếp tục lẩn trốn hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Ai bao che, chứa chấp hoặc biết mà không tố giác tội phạm thì tùy tính chất, mức độ bị xử lý theo quy định pháp luật.

VIDEO: Công an đã tạm giữ 16 đối tượng trong vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp

Người đầu thú có thể trực tiếp đến trình diện, gọi điện thoại, thông qua người thân liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự, địa chỉ: số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ hoặc trao đổi trực tiếp với điều tra viên Trịnh Phi Hùng (số điện thoại 0918550444) để được hướng dẫn.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, liên quan đến vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp, công an đã xác định 19 đối tượng, trong đó tạm giữ 16 đối tượng.

Qua xác minh, nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán. Trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản, nên gây khó khăn cho việc xử lý.


Vụ cướp giật ở Liên Hoa Bảo Tháp: Xác định 19 đối tượng, trong đó có thai phụ

(NLĐO) – Tính đến nay, Công an TP Cần Thơ đã xác định được 19 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp.

Vụ cướp giật ở Liên Hoa Bảo Tháp: Bắt thêm 3 đối tượng

(NLĐO) – Công an TP Cần Thơ đã bắt tổng cộng 8 đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp.

Lộ diện kẻ cầm đầu vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

(NLĐO) – Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp ở Cần Thơ hoạt động có tổ chức, dàn cảnh chen lấn để ra tay.

