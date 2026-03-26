Vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp: Công an truy tìm thêm 14 đối tượng

Ngày 26-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ ra thông báo truy tìm 14 đối tượng liên quan đến vụ giật dây chuyền xảy ra tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ở xã An Ninh.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1961), Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1996), Tô Văn Bé Mười (sinh năm 1970), Nguyễn Thị Liểu (sinh năm 1988), Sao Văn Đức (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1985), Lê Minh Sơn (sinh năm 1989), Hồ Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1977).

Ngoài ra, còn có Lê Minh Trâm (sinh năm 1992), Trần Ngọc Huyền (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Trường Giang Anh (sinh năm 1989), Nguyễn Thị Diễm (sinh năm 1998), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1975) và Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 1972). Các đối tượng trên ngụ tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ.

Vừa qua, đối tượng Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1982; ngụ tỉnh An Giang) đã ra đầu thú.

Để tạo điều kiện cho người phạm tội được hưởng chính sách khoan hồng, Phòng Cảnh sát Hình sự kêu gọi người phạm tội đang lẩn trốn hãy nhanh chóng ra đầu thú. Đồng thời, đề nghị gia đình, người thân của người phạm tội, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi, tích cực giáo dục, thuyết phục, động viên, giúp đỡ để người phạm tội ra đầu thú.

Ngược lại, nếu người phạm tội tiếp tục lẩn trốn hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Ai bao che, chứa chấp hoặc biết mà không tố giác tội phạm thì tùy tính chất, mức độ bị xử lý theo quy định pháp luật.

VIDEO: Công an đã tạm giữ 16 đối tượng trong vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp

Người đầu thú có thể trực tiếp đến trình diện, gọi điện thoại, thông qua người thân liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự, địa chỉ: số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ hoặc trao đổi trực tiếp với điều tra viên Trịnh Phi Hùng (số điện thoại 0918550444) để được hướng dẫn.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, liên quan đến vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp, công an đã xác định 19 đối tượng, trong đó tạm giữ 16 đối tượng. Qua xác minh, nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán. Trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản, nên gây khó khăn cho việc xử lý.



