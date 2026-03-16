Vụ nam nhân viên trúng độc đắc 18 tỉ đồng: Bạn đọc tranh luận về cách chi tiêu

(NLĐO) – Sau khi trúng độc đắc 18 tỉ đồng, nam nhân viên quán ăn ở tỉnh Tây Ninh không chỉ tặng tiền mà còn mua ô tô cho em gái của chủ quán.

Cách nhận biết vé số trúng thưởng giả và thủ đoạn của kẻ gian

"Cô dâu gặp thần tài", trúng vé số độc đắc ngay ngày cưới

Đi lấy vé số về bán, cụ ông chạy xe đạp va chạm với xe tải tử vong

Báo Người Lao Động đã thông tin về việc "Nam nhân viên phục vụ quán ở Tây Ninh trúng độc đắc 18 tỉ đồng" tặng tiền cho nhân viên trong quán 10 triệu đồng/người; người thân, bạn bè từ vài chục đến 100 triệu đồng để hỗ trợ cuộc sống.

Không chỉ tặng khoảng 100 triệu đồng cho người bán vé số dạo dưỡng già, anh Phát (ngụ TP Cần Thơ) - người trúng độc đắc - còn mua ô tô tặng cho em gái của chủ quán nơi mình từng làm việc vì chị này đã giúp đỡ anh rất nhiều trong lúc khó khăn.

Anh Phát tặng tiền cho tất cả nhân viên quán nhậu, người bán vé số dạo sau khi trúng nhiều tờ vé số giải độc đắc

Ngoài chúc mừng, nhiều bạn đọc còn tranh luận về cách chi tiêu của nam nhân viên phục vụ quán nhậu vừa trở thành tỉ phú.

Hoan nghênh tinh thần chia sẻ

Bạn đọc có tên "kenny**@gmail.com" nhận xét: "Hoan nghênh tinh thần chia sẻ với mọi người. Mong rằng Phát sẽ giữ mãi tinh thần này và luôn vui tươi".

Tài khoản "Chien**@gmail.com" để lại bình luận: "Trời thương người tốt, chúc mừng bạn. Cái tên nói lên tất cả".

Bạn đọc có tên "Phu Nguyen" đưa ra lời khuyên: "Em cần bình tĩnh và tạm thời nên gửi tất cả số tiền trúng độc đắc vào ngân hàng để lấy lãi hàng tháng. Tiền lãi đó sử dụng cho chi tiêu cá nhân và phân chia cho những người trong quán chứ đừng lấy tiền trúng số ra. Làm như vậy số tiền gốc sẽ còn mãi, tiền lãi thì làm từ thiện".

Cùng quan điểm trên, tài khoản "0703112**" cho rằng: "Trước mắt, Phát nên gửi tiền vào ngân hàng rồi đi mua nhà và đất. Nếu chưa biết kinh doanh gì thì cho thuê để lấy lời".

Chi tiêu nên có kế hoạch

Bạn đọc có tên "Nguye**@gmail.com" cho rằng: "Biết từ thiện là tốt nhưng phải đúng người. Chi tiêu kiểu này 18 tỉ chẳng bao lâu sẽ hết".

Một bạn đọc có tên: "Camph**@gmail.com" tỏ ra lo lắng cho anh Phát: "Chi tiêu không kế hoạch thì miệng ăn núi lở. Đây là lý do khiến nhiều người trúng độc đắc sau vài năm lại trắng tay và lâm vào cảnh nợ nần".

Như đã thông tin, chiều 10-3, một cụ bà bán vé số dạo ghé vào quán Sườn Muối Ớt 135 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Với tâm thế mua ủng hộ người nghèo, anh Phát đã mua tổng cộng 19 tờ vé số của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Trong số này có 11 tờ mang dãy số 351891 và 8 tờ mang dãy số 251891.

Với tính cách phóng khoáng, ngay khi vừa mua xong, anh Phát đã tặng lại cho các đồng nghiệp làm chung 4 tờ để "vui cùng anh em", chỉ giữ lại cho mình 15 tờ.

Đến giờ mở thưởng, cả quán vỡ òa trong hạnh phúc khi dãy số 351891 chính thức trúng giải độc đắc. Trong đó, anh Phát sở hữu 9 vé trúng độc đắc và 6 vé trúng giải an ủi; những đồng nghiệp được anh tặng vé cũng may mắn trúng 2 vé độc đắc và 2 vé an ủi.

