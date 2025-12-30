"Cô dâu gặp thần tài", trúng vé số độc đắc ngay ngày cưới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truy vết mạng xã hội

"Cô dâu gặp thần tài", trúng vé số độc đắc ngay ngày cưới

Thu Tâm

(NLĐO) - Theo các đại lý vé số, đoạn clip cô dâu trúng giải độc đắc đang gây xôn xao mạng xã hội được ghi lại trong một đám cưới ở một xã tại tỉnh Vĩnh Long

Hai ngày qua, mạng xã hội "dậy sóng" trước đoạn clip dài 35 giây ghi lại hình ảnh cô dâu nhảy lên ăn mừng vì trúng vé số độc đắc ngay tại lễ cưới.

Clip Cô dâu trúng vé số độc đắc ngay ngày cưới. Nguồn: Mạng xã hội

Theo đó, khi tiệc cưới đang diễn ra vào chiều 25-12, một người trong họ hàng với gia đình cô dâu cầm điện thoại lên dò vé số. Nhiều người cùng tiến lại xem kết quả.

Bất ngờ, cô dâu phát hiện tờ vé số trên tay mình trùng với kết quả giải độc đắc (dãy số 806057) của vé số An Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số An Giang mở thưởng chiều cùng ngày. Vì thế, cô dâu đã nhảy lên vui mừng.

Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người dự đám cưới hỏi lại "trúng số hả?". Chú rể cho biết người bán vé số chỉ còn 1 tờ nên cô dâu mua và trúng giải độc đắc.

Dù mới chia sẻ lên Facebook nhưng đoạn clip này đã có hàng chục ngàn bình luận và chia sẻ. Trong đó, hầu hết các bình luận đều chúc mừng cô dâu may mắn trong ngày về nhà chồng: "Cô dâu gặp thần tài ngay ngày về với nhà chồng"; "Thấy cô dâu nhảy ăn mừng mà dễ thương quá"; "Nhà gái lẫn nhà trai chắc vui mừng lắm"; "Cô dâu có của hồi môn khi về nhà chồng rồi"…

Đoạn clip 35 giây về cô dâu trúng độc đắc gây “bão” mạng xã hội - Ảnh 1.

Đoạn clip 35 giây về cô dâu trúng độc đắc gây “bão” mạng xã hội - Ảnh 2.

Cô dâu vui mừng vì trúng vé số độc đắc. Ảnh cắt ra từ clip

Theo các đại lý vé số, đoạn clip cô dâu trúng số độc đắc diễn ra tại một xã của tỉnh Vĩnh Long. Ngày 25-12, giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Vé số TPHCM, Cà Mau, Đồng Tháp đều trúng độc đắc ở tại Tây Ninh

Xổ số miền Nam: Vé số TPHCM, Cà Mau, Đồng Tháp đều trúng độc đắc ở tại Tây Ninh

(NLĐO) – Đây là lần đầu tiên giải độc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam mở thưởng cùng ngày và cùng trúng tại một địa phương.

Xổ số miền Nam: Nhiều đại lý đang tìm người trúng 2 giải độc đắc của 1 đài

(NLĐO) – Hai giải độc đắc với tổng giải thưởng là 56 tỉ đồng của 1 đài thuộc xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện người trúng

Xổ số miền Nam: Chiều 28-12, nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long

(NLĐO) – Giải độc đắc của 4 đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra người trúng sau một ngày mở thưởng.

vé số xổ số kết quả xổ số xổ số miền nam xổ số hôm nay kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo