Kinh tế

Xổ số miền Nam: Đại lý tìm những khách hàng trúng độc đắc 56 vé số

Thu Tâm

(NLĐO) – Các đại lý đang thông báo tìm những khách hàng trúng độc đắc 56 tờ vé số của 4 đài thuộc xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết. Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 8-3, giải độc đắc (dãy số 322515) trúng tại TPHCM.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 394704) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 717274) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 9-3, giải độc đắc (dãy số 808467) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 686789) trúng tại TPHCM.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 348827) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 10-3, giải độc đắc (dãy số 927874) trúng tại TPHCM và Cà Mau.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 351891) trúng tại Tây Ninh.

Xổ số miền Nam: Đại lý tìm những khách hàng trúng độc đắc 56 tờ vé số - Ảnh 1.

Vé số Bến Tre trúng độc đắc tại tỉnh Tây Ninh. Trong ảnh là anh Phát (trái) là người trúng độc đắc 9 vé Bến Tre

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 189468) trúng tại Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam: Đại lý tìm những khách hàng trúng độc đắc 56 tờ vé số - Ảnh 2.

Vé số Vũng Tàu trúng độc đắc tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 11-3, giải độc đắc (dãy số 530015) cũng trúng tại TPHCM.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 152825) trúng tại TPHCM.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc giải độc đắc (dãy số 940018) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 12-3, giải độc đắc (dãy số 533196) trúng tại TPHCM.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 984983) đến nay vẫn chưa tìm ra khách hàng trúng 14 vé.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 278802) "ở lại" An Giang.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 13-3, giải độc đắc (dãy số 484908) chưa lộ diện khách hàng trúng 28 tỉ đồng.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 042019) vẫn chưa xác định chính xác nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 335488) vẫn đang "im hơi lặng tiếng".

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 14-3, giải độc đắc (dãy số 137568) trúng tại Cần Thơ.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 224652) trúng tại An Giang và TPHCM.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 647735) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Long An mở thưởng chiều 14-3, giải độc đắc (dãy số 878247) cũng trúng tại Tây Ninh

Như vậy, tuần qua, có tới 4 giải độc đắc của xổ số miền Nam chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng là Tây Ninh, Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

Do đó, hiện nhiều đại lý vé số đang "truy tìm" những khách hàng trúng giải độc đắc tổng cộng 56 vé của 4 đài này.

Xổ số miền Nam: Xuất hiện nhiều người trúng thưởng vé số TPHCM và Hậu Giang

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 15-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Xổ số miền Nam: Sáng 14-3, chưa tìm ra chính xác nơi trúng 3 giải độc đắc

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 14-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.

Xổ số miền Nam: Đại lý tìm người trúng độc đắc 14 tờ vé số

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 13-3 vẫn chưa tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc 14 tờ vé số của một đài.

