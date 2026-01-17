Cách nhận biết vé số trúng thưởng giả và thủ đoạn của kẻ gian

Liên quan đến vụ một người phụ nữ bị lừa đổi nhiều tờ vé số trúng thưởng giả, ngày 17-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện đại lý vé số Hổ ở Cà Mau cho biết công ty và đại lý thường xuyên nhắc nhở bà con nâng cao tinh thần cảnh giác cũng như xem thật kỹ các tờ vé số trúng thưởng trước khi đổi cho khách hàng.

Đại lý này cũng kêu gọi người bán vé số dạo không đổi những vé trúng giải có giá trị cao và chỉ nên đổi vé số của những khách hàng thân quen.

Kẻ gian thường chọn người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn hoặc lớn tuổi để lừa đổi vé số trúng thưởng giả

Tương tự, một đại lý vé số ở TP Cần Thơ cho hay những tờ vé số chính thống được in trên giấy tương đối dày, dai; màu sắc đều rõ nét; số in thẳng hàng và đều nhau… Vé số giả in trên giấy mỏng, dễ rách; màu nhạt hoặc quá đậm, các dãy số có màu sắc đậm, nhạt không đều…

"Đa phần kẻ gian thường chọn những người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn hoặc lớn tuổi để lừa đổi những tờ vé số có mệnh giá thấp từ 100.000 đồng đến vài triệu đồng. Do số tiền thưởng thấp cộng với kẻ gian mua lại vé số mới nhiều nên bà con thiếu cảnh giác và "sập bẫy". Cách nhận biết vé số giả đơn giản nhất là kiểm tra thật kỹ trước khi đổi thưởng bởi những tờ vé số giả thường có màu sắc nhạt hơn hoặc quét mã QR" – đại diện đại lý vé số Hổ nói.

Như đã thông tin, trước đó, bà L.T.A. (ngụ xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau) trong lúc bán vé số trên địa bàn đã đổi 4 tờ vé số trúng giải năm cho một thanh niên đi xe máy, đeo khẩu trang kín mặt.

Sau đó, bà A. đem các tờ vé số đi đổi thưởng thì được thông báo vé số giả. Người phụ nữ này đã đến Công an xã Nguyễn Phích trình báo và vụ việc đang được điều tra, xác minh.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre trước đó đã có văn bản gửi các đại lý vé số của công ty về việc tăng cường cảnh giác đối với vé số giả mạo trúng thưởng.

Thời gian qua, công ty đã triển khai rất nhiều giải pháp hữu hiệu để phòng, chống việc in ấn giả mạo vé số trúng thưởng; đồng thời với sự thận trọng, cảnh giác của hệ thống đại lý nên số lượng vé giả đổi trúng thưởng đã sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên qua theo dõi, tình trạng vé số giả mạo trúng thưởng vẫn còn xảy ra, gây thiệt hại đến hệ thống đại lý và người bán lẻ; nhất là đại lý cấp 2,3…

Để đảm bảo quyền lợi và an toàn trong hoạt động kinh doanh vé số, công ty đề nghị các đại lý tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, thực hiện việc quét mã QR, đối chiếu kỹ tất cả các vé số trúng thưởng…



