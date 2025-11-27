Vụ trộm chó bằng ôtô ở Tây Ninh: Bắt 1 đối tượng, mở rộng điều tra

Ngày 27-11, thông tin từ UBND xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh cho biết lực công an xã phối hợp với công an tỉnh đã truy xét và bắt được một đối tượng liên quan vụ trộm chó tại địa phương này.

Nhóm đối tượng đi ô tô dừng lại bắn 1 con chó đang đứng ngoài đường rồi đưa lên xe

Đối tượng bị bắt được xác định thường trú xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, vụ trộm liên quan nhiều đối tượng nên chưa thể công bố danh tính đối tượng vừa bị bắt. Hiện, công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 23 giờ ngày 24-11, trên tuyến đường thuộc ấp Bình An, xã Thuận Mỹ, camera an ninh của người dân ghi lại hình ảnh một con chó từ trong nhà chạy ra đứng bên lề đường. Ngay lúc này, một ô tô màu trắng loại 7 chỗ, biển số 62A-12368, bật đèn sáng chạy tới và dừng lại.

Từ hình ảnh camera cho thấy, một người đàn ông ngồi ghế sau ô tô mở cửa bước xuống thực hiện hành vi bắt trộm chó.

Phát hiện tiếng chó sủa bất thường, chủ nhà lập tức chạy ra tri hô nên đối tượng nhanh chóng ôm con chó rồi leo lên ô tô, tăng tốc rời khỏi hiện trường.

Theo chủ nhà, người đàn ông đã sử dụng một vật dụng để bắn con chó nặng khoảng 10kg trước khi ôm chó lên xe tẩu thoát.

Ngay sau vụ việc, người dân đã trình báo Công an xã Thuận Mỹ và cung cấp hình ảnh trích xuất từ camera để phục vụ công tác điều tra.