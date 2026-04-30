Xác minh clip người đàn ông đi xe máy “quậy” trước đầu ô tô ở Tây Ninh

Trưa 30-4, Công an xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết đang xác minh danh tính người đàn ông chạy xe máy tạt đầu ô tô trên Đường tỉnh 830 đoạn qua địa bàn xã, được phản ánh trong một clip trên mạng xã hội. Công an cũng sẽ làm rõ hành vi vi phạm để xử lý.

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại vụ việc xảy ra chiều 29-4. Một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên Đường tỉnh 830 theo hướng Quốc lộ 1 đi Quốc lộ N2, tỉnh Tây Ninh.

Khi đến địa phận ấp 7, xã Lương Hòa thì người đàn ông chạy xe máy liên tục có hành vi "biểu diễn" ngang đầu chiếc ô tô con đang lưu thông cùng chiều.

Lúc tài xế ô tô giảm tốc độ thì người đàn ông chạy xe máy cũng dừng phía trước vài mét rồi có hành động khiêu khích.

Tài xế ô tô vẫn giữ bình tĩnh, không phản ứng gì. Đến ngã ba đường rẽ vào ấp 7, người đàn ông bước xuống xe máy, cầm nón bảo hiểm đi bộ lại đập móp cửa ô tô rồi trở lại xe mình.

Trước lúc rời đi, ông ta còn lớn tiếng thách thức, khiến một số phương tiện lưu thông cùng chiều phải đậu chờ phía sau, không dám chạy qua.