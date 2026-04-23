Thời sự

Xác minh clip gây “đốn tim” của tài xế xe buýt 43 ở TPHCM

Ngọc Quý

(NLĐO) - Clip xe buýt số 43 chạy chậm chờ học sinh gây “sốt” mạng, song cơ quan chức năng khẳng định khoảng cách trạm không xa như phản ánh.

Đoạn clip đăng tải trên TikTok ghi lại cảnh tài xế xe buýt số 43 (Bến xe Miền Đông – Phà Cát Lái) cho xe chạy chậm để học sinh kịp đón đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 50.000 lượt thích, gần 1.000 bình luận và hơn 1.300 lượt chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước hành động được cho là "đầy nhân văn", song cũng xuất hiện ý kiến trái chiều, đặt câu hỏi vì sao xe không dừng đón khách ngay tại chỗ hoặc việc bố trí trạm dừng có quá xa trường học.

Xác minh clip gây “đốn tim” của tài xe buýt 43 ở TPHCM - Ảnh 1.

Học sinh chạy theo xe buýt số 43 tới trạm để đón xe - Ảnh: Cắt từ clip

Theo nội dung lan truyền, xe buýt đã di chuyển chậm khoảng 200 m để đón học sinh Trường THPT Giồng Ông Tố trên đường Nguyễn Thị Định (phường Bình Trưng). Clip cũng cho rằng trạm dừng cách trường gần 500 m, gây bất tiện cho việc đi lại của học sinh.

Tuy nhiên, qua xác minh, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM cho biết thông tin trên mạng xã hội chưa chính xác. Lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp khảo sát thực tế và ghi nhận khoảng cách từ khu vực trường đến trạm xe buýt gần chùa Thái Nguyên chỉ khoảng 200 m.

Theo giải thích, trạm dừng được bố trí tại khu vực chùa do đây là nơi có đông người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, thường xuyên qua lại, thuận tiện cho việc tiếp cận xe buýt. Việc đặt trạm cũng phải tuân thủ nhiều tiêu chí như an toàn giao thông, khoảng cách giữa các trạm, hạ tầng vỉa hè và tổ chức giao thông trên tuyến.

Đáng chú ý, đại diện Trung tâm cho biết xe buýt chỉ được phép dừng đón, trả khách đúng vị trí trạm đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Quy định này nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh tình trạng dừng đột ngột giữa đường gây ùn tắc, tai nạn, đồng thời giúp duy trì biểu đồ chạy xe ổn định trên toàn tuyến. Trường hợp dừng đón khách không đúng nơi quy định, tài xế có thể bị xử lý theo quy định hiện hành.

Về tình huống trong clip, thời điểm xe buýt đi qua trùng với giờ tan học, tài xế đã chủ động giảm tốc độ khi thấy nhóm học sinh đang di chuyển về phía trạm để các em kịp lên xe, tránh phải chờ chuyến sau. Đây được xem là hành động linh hoạt trong khuôn khổ cho phép, vừa hỗ trợ hành khách, vừa không vi phạm quy định dừng, đón trả khách.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM nhìn nhận, dù hành động trên nhận được nhiều thiện cảm, nhưng việc vận hành xe buýt vẫn phải đặt yếu tố an toàn và tuân thủ quy định lên hàng đầu.

Xe buýt tại TP HCM: Ngoài miễn phí, người dân còn kỳ vọng điều gì?

Xe buýt tại TP HCM: Ngoài miễn phí, người dân còn kỳ vọng điều gì?

(NLĐO) - Việc miễn phí vé xe buýt tại TP HCM được đông đảo người dân quan tâm, song họ còn kỳ vọng cải thiện tần suất chuyến và tính tiện lợi để gắn bó lâu dài

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất 3 phương án miễn phí vé xe buýt

(NLĐO) - TPHCM đề xuất hỗ trợ 100% giá vé xe buýt nhằm thu hút người dân, tăng tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng và giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường.

Xanh hóa xe buýt

Từ đầu tháng 4-2026, TP Hà Nội đã đưa vào vận hành thêm 10 tuyến xe buýt điện với tổng cộng 288 phương tiện.

TPHCM xe buýt đường Nguyễn Thị Định phường Bình Trưng tài xế xe buýt chạy chậm chờ học sinh
